Horarios F1 GP de Qatar 2025: ¿A qué hora y dónde ver en vivo práctica, sprint, qualy y carrera?

La lucha por el campeonato continúa en el GP de Qatar 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, F1).

La Fórmula 1 está en su momento más trascendental del calendario con el Gran Premio de Qatar 2025, una cita que no solo será la última carrera Sprint del año, sino también la primera oportunidad real para que el piloto Lando Norris asegure el campeonato frente a Oscar Piastri y Max Verstappen, quienes permanecen con ‘vida’ en la lucha por el campeonato tras la controversia en Las Vegas.

La mesa quedó servida después de que Norris y Piastri fueron descalificados en el GP de Las Vegas por un incumplimiento técnico, lo que permitió a Verstappen colocarse a solo 24 puntos de distancia, con las opciones matemáticas intactas para buscar su quinto título consecutivo.

El neerlandés ha ganado las dos últimas carreras disputadas en Qatar y se perfila como un rival incómodo, mientras mantiene un enfoque pragmático: “Siempre tratamos de maximizar lo que tenemos... al final veremos dónde terminamos”, comentó tras su triunfo.

Horarios del GP de Qatar 2025: prácticas, qualy, sprint y carrera

El Lusail International Circuit recibirá un fin de semana estratégico con condiciones cálidas, trazados de alta velocidad y sesiones clave en la definición del título. Estos son los horarios para tiempo del centro de México (CDMX):

¿Dónde ver en vivo el GP de Qatar 2025 en México?

La transmisión del Gran Premio de Qatar 2025 estará disponible en México y Latinoamérica a través de Sky Sports F1 y F1 TV, plataformas oficiales con cobertura exclusiva, cámaras on board y análisis en tiempo real.

Estas son las opciones en diferentes países:

México: Sky Sports México y F1 TV

Sky Sports México y F1 TV España: DAZN F1, F1 TV

DAZN F1, F1 TV Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Paraguay: Disney+, F1 TV

Disney+, F1 TV Chile, Argentina y Uruguay: Disney+ Premium, F1 TV

¿Cómo es el circuito de Qatar? Características del Lusail International Circuit

El Lusail International Circuit, ubicado a las afueras de Doha, fue construido en poco más de un año para albergar el MotoGP en 2004. En 2021 recibió su primer Gran Premio de Fórmula 1, asegurando un contrato para mantener la categoría durante una década.

Es un circuito rápido, fluido y técnico, diseñado originalmente para motociclismo, con curvas de media y alta velocidad y más de un kilómetro de recta principal que ofrece amplias oportunidades de rebase en la curva 1.

Datos clave del circuito de Qatar:

Qatar ofrece temperaturas agradables (en torno a 28°C) y actividades turísticas como sandboarding, karting y paseos por el desierto, convirtiendo esta fecha en una experiencia más allá del automovilismo.

¿Puede Norris coronarse campeón en Qatar? Así están las cuentas del título

La batalla por el título llega con 58 puntos disponibles: 25 por cada carrera restante (Qatar y Abu Dhabi), y 8 del Sprint del sábado.

Clasificación del campeonato antes del GP de Qatar:

¿Qué necesita Norris para ser campeón en Qatar?

Después de hacer cuentas, estos son los escenarios en los que Lando Norris se puede coronar campeón matemático:

Necesita salir de Qatar con 26 puntos de ventaja sobre Piastri y Verstappen.

sobre Piastri y Verstappen. No puede coronarse en el Sprint , incluso si gana.

, incluso si gana. Si los supera por al menos 2 puntos en el total haciendo únicamente la cuenta del fin de semana, será campeón.

en el total haciendo únicamente la cuenta del fin de semana, será campeón. Un triunfo combinado con derrotas de sus rivales podría permitirle asegurar el título por countback, gracias a mejores resultados acumulados.

La definición podría producirse en Losail o extenderse dramáticamente hasta el GP de Abu Dhabi 2025 la próxima semana, en la última fecha de la Fórmula 1.

¿Qué pasó en el GP de Qatar 2024? Verstappen ganó y ‘Checo’ sufrió

El Gran Premio de Qatar 2024 fue una auténtica muestra de dominio de Max Verstappen, quien conquistó su novena victoria del año, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.

La sorpresa de la noche fue el abandono de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien sufrió un trompo en la vuelta 39 luego de un sobreentregamiento del motor, lo que provocó daños irreparables en su Red Bull. El mexicano, que marchaba quinto, no pudo regresar a pista.