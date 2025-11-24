A la Roberto Madrazo: ‘Balconean’ trampa de alcaldesa de Tláhuac en carrera de 10 kilómetros

La alcaldesa de Tláhuac Berenice Hernández Calderón, acusada de hacer trampa en carrera (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tláhuac, fue ‘exhibida’ durante la realización de la pasada Barbie Run 2025, que se celebró el domingo, 23 de noviembre, en la Ciudad de México. El evento recordó a la trampa realizada por el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo en una carrera.

El evento deportivo contaba con tres categorías: 5 km., 10 km. y una caminata recreativa de de 3 km. La alcaldesa de Tláhuac estaba inscrita en la categoría más larga pero su registro levantó sospechas sobre lo ocurrido.

El fin de semana, la morenista presumió su participación: “Les deseo un excelente domingo a todas y todos. Hoy tuve la alegría de correr la Carrera Barbie con amigas y, sobre todo, vivir junto a mis dos pequeñas su primera carrera. Que su día esté lleno de energía, familia y momentos que inspiren".

¿Berenice Hernández Calderón hizo trampa en carrera? Esto sabemos

El periodista Jorge García Orozco compartió capturas de pantalla del registro de Barbie Run 2025, en donde se aprecia que la alcaldesa no tuvo lugar en la categoría, tiempo del chip ni tiempo oficial ante una descalificación.

Además, su registro no contaba con tiempos parciales, sino que únicamente aparecía un ritmo de 03:00 minutos por kilómetro y un tiempo de meta de 30:05 minutos. Para darse una idea, el récord mundial lo tiene la keniana Agnes Jebet Ngetich, quien el pasado abril detuvo el cronómetro en 29:27 en Alemania.

Se desconoce, sin embargo, qué ocurrió después con los registros, pues ahora aparece con un ritmo de 6:03 y un tiempo a la meta de 1:00:36, pero tampoco se registra que su chip haya pasado por algún check pont.

Certificado de la carrera de Berenice Hernández Calderón.

Hasta el momento, la alcaldesa no ha emitido una explicación que aclare las inconsistencias. Este lunes, únicamente dio a conocer un video en el que muestra flores que le regalaron y posteriormente una publicación en donde presume la entrega de apoyos económicos.

Alejandra Chedraui Peralta: La diputada acusada de hacer trampa

La diputada morenista Alejandra Chedraui Peralta se convirtió en tema de conversación en redes sociales en septiembre, luego de que usuarios detectaran que no había registros completos de su participación en el Maratón de la Ciudad de México 2025.

Aunque publicó imágenes y videos recorriendo parte del trayecto, el sistema oficial no arrojó tiempos en los kilómetros iniciales ni ritmo constante durante todo el recorrido, lo que desató comparaciones con el caso de Roberto Madrazo en el Maratón de Berlín 2007.

En aquel episodio, el exgobernador de Tabasco fue señalado por abandonar el circuito en el kilómetro 20 y reaparecer en el 35, registrando un sorprendente tiempo que no coincidía con su paso real. Desde entonces, su nombre se volvió sinónimo de trampa en competencias deportivas. Sin embargo, Alejandra Chedraui negó tajantemente haber hecho algo similar y aclaró lo ocurrido.

Mediante historias en Instagram, la diputada explicó que nunca tuvo intención de completar los 42 kilómetros del recorrido. Dijo que lleva apenas seis meses entrenando y que su entrenador le asignó únicamente una distancia parcial como preparación. Afirmó que participó como otros corredores aficionados que aprovechan el evento para avanzar solo algunos kilómetros, sin buscar tiempos oficiales, medallas o reconocimiento.

“En ningún momento presumí haber corrido el maratón completo ni compartí tiempos oficiales. Solo corrí lo que me tocaba”, aseguró. Reiteró que nunca intentó engañar y que su participación fue recreativa y personal.