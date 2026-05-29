Clima en Nuevo León: Este sábado 30 de mayo subirá la temperatura en Monterrey y San Pedro Garza García

Así estará el clima en Monterrey y San Pedro Garza García este 30 de mayo.

El sábado 30 de mayo, Nuevo León tendrá un día cálido y despejado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Ciudades como Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca registrarán temperaturas elevadas. Un canal de baja presión influirá en el clima regional, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan en Monterrey y su zona metropolitana?

Este sábado, Monterrey registrará una temperatura mínima de 18.3°C y una máxima de 32.7°C. En San Pedro Garza García, el termómetro marcará una mínima de 17.3°C y subirá hasta los 31.0°C. Ambas ciudades esperan un día soleado y muy cálido.

Guadalupe tendrá una temperatura mínima de 18.7°C y una máxima de 34.0°C. Apodaca registrará las temperaturas más altas de la zona, con una mínima de 20.0°C y una máxima de 35.7°C. Estas localidades también disfrutarán de un día despejado y caluroso.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este sábado en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para el sábado 30 de mayo, la probabilidad de lluvia es nula en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las condiciones atmosféricas serán de cielos completamente despejados durante todo el día. El viento soplará de forma ligera, con velocidades que no afectarán las actividades al aire libre.

Los vientos en Monterrey y San Pedro Garza García serán de 9 km/h. Guadalupe tendrá vientos de 10 km/h, y Apodaca registrará hasta 14 km/h. La predominancia de cielos despejados continuará a lo largo del día, asegurando un ambiente soleado y sin probabilidad de lluvia.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana y principios de junio?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:Sábado 30 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.Domingo 31 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.Lunes 1 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana y principios de junio muestra un ligero descenso en las temperaturas máximas. Pasaremos de cielos despejados a condiciones de medio nublado y luego cielo nublado. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero la cobertura nubosa aumentará gradualmente en la región de Nuevo León.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 35.7 grados en Apodaca?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso sin sentir sed. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar protector solar y buscar la sombra son acciones fundamentales para cuidar la salud.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros, así como sombrero o gorra para protegerse del sol. Es importante estar atento a adultos mayores y niños, más vulnerables al calor. Asegurarse de que las mascotas tengan acceso a agua fresca y sombra también ayuda a prevenir golpes de calor.

Fuente: CONAGUA.

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