Nuevo León espera un jueves caluroso con temperaturas de hasta 30 grados y posibles torbellinos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este jueves 28 de mayo, Nuevo León sentirá calor y la posible formación de torbellinos.

La Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo Monterrey y Apodaca, tendrá temperaturas elevadas y vientos fuertes. Esto es por una vaguada en niveles altos y humedad del Golfo de México.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Este jueves, la ciudad de Monterrey tendrá una temperatura mínima de 17.7°C y una máxima de 32.7°C. El cielo estará poco nuboso con vientos de 9 km/h. Se recomienda estar preparado para el calor predominante.

En San Pedro Garza García, las temperaturas irán de 17.0°C a 31.3°C, con un cielo despejado. Los vientos soplarán a 9 km/h. Se aconseja mantenerse hidratado ante el ambiente cálido y soleado que habrá.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuáles municipios de Nuevo León sentirán más calor hoy?

La ciudad de Guadalupe presentará grados entre 18.3°C y 33.7°C. Su cielo será poco nuboso y los vientos alcanzarán los 9 km/h. Es importante considerar estas condiciones al planear actividades al aire libre.

La ciudad de Apodaca se perfila como la más cálida, con una mínima de 19.7°C y una máxima de 35.0°C. Sus vientos soplarán a 12 km/h. La Zona Metropolitana de Monterrey tendrá condiciones de cielo poco nuboso o despejado durante el día.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 28 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

Viernes 29 de mayo: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Sábado 30 de mayo: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 9 km/h.

El pronóstico extendido para la Zona Metropolitana de Monterrey indica que el calor seguirá.

Las máximas superarán los 30°C el fin de semana, con cielos principalmente despejados. Los vientos serán moderados, alrededor de 9 km/h. Hay que estar atentos a las actualizaciones.

¿Cómo protegerse del calor y los vientos en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, es vital mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y usar protector solar. La ropa ligera y de colores claros también ayuda a mitigar el calor.

Es prudente limitar las actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

En municipios con vientos fuertes, como Apodaca, se aconseja asegurar objetos sueltos y conducir con precaución en carreteras. La prevención es clave.

¿Dónde consultar las alertas climáticas oficiales en Nuevo León?

Para estar al tanto de los cambios en el clima o nuevas alertas, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León son los canales adecuados para obtener información precisa sobre el clima de la región.

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