Nuevo León tendrá temperaturas frescas este miércoles 27 de mayo; también se prevé cielo nublado

Las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca tendrán cielo mayormente nublado. (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 27 de mayo, la Zona Metropolitana de Monterrey experimentará un día con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé valores que estarán entre los 17°C y 33°C, debido a una vaguada y un canal de baja presión.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Nuevo León?

Monterrey tendrá una mínima de 18°C y una máxima de 30°C. Sus zonas verán entre 19°C y 33°C. San Pedro Garza García registrará entre 17.7°C y 29.3°C, siendo la más fresca de la zona metropolitana.

Guadalupe experimentará una mínima de 19°C y una máxima de 31.3°C, con zonas que verán hasta 34°C. Apodaca, con los valores más altos, tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 33.7°C. Algunas áreas alcanzarán los 37°C.

¿Habrá lluvias o viento en la Zona Metropolitana?

Las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca tendrán cielo mayormente nublado.

El viento será ligero, a 7 km/h en la mayoría de las zonas. Apodaca podría registrar vientos de hasta 10 km/h. La probabilidad de lluvia es baja.

Según el SMN, una vaguada en el Golfo de México y un canal de baja presión causan estas condiciones.

Aunque generarán lluvias fuertes en otras entidades, en Nuevo León la probabilidad de lluvia es menor, manteniendo el cielo nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Miércoles 27 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 28 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Viernes 29 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

El pronóstico extendido muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando los 32°C.

El cielo pasará de nublado a poco o medio nublado. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en 18°C, lo que indica un clima más cálido y despejado.

¿Cómo protegerse del clima en Nuevo León?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente durante las horas de mayor calor.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es crucial. También se sugiere usar protector solar y ropa ligera.

Es aconsejable vestir ropa de colores claros y materiales transpirables. Debido a las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, es útil llevar una prenda ligera para las primeras horas del día.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial?

Para obtener información detallada y actualizada, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León. Estos organismos ofrecen los datos más precisos sobre el clima en la región.

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