¡Zendejas va al Mundial 2026! Pochettino revela la lista OFICIAL de convocados de EU

Reyna, Berhalter y Zendejas están en la lista oficial de convocados de Estados Unidos para el Mundial. (Fotos: Cuartoscuro.com / Shutterstock)

Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026, torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y que tendrá como sedes a México, Canadá y EU.

Además, Alejandro Zendejas, delantero del Club América tiene un lugar en la escuadra que disputa los juegos en la Copa del Mundo.

El técnico argentino oficializó este martes en Nueva York la convocatoria del equipo al Mundial 2026, que jugará una Copa del Mundo en casa por segunda vez tras la edición de 1994. Entre las figuras más destacadas aparecen Christian Pulisic y Weston McKennie, además de futbolistas como Sergiño Dest, Tyler Adams, Gio Reyna y Tim Weah.

El combinado estadounidense buscará aprovechar la localía en una generación que mezcla experiencia y juventud, bajo el mando de Mauricio Pochettino, quien asumió el proyecto con el objetivo de convertir a Estados Unidos en uno de los equipos protagonistas del Mundial 2026.

Alejandro Zendejas fue uno de los jugadores más destacados del América en el Clausura 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los convocados de EU para el Mundial 2026?

En la lista de futbolistas con la que Estados Unidos disputa sus partidos del Mundial 2026 cuenta con ausencias llamativas como las de los mediocampistas Diego Luna y Tanner Tessmann.

El técnico argentino recuperó para esta concentración a jugadores importantes que estuvieron ausentes en los amistosos de preparación por distintas molestias físicas. Uno de ellos es Sergiño Dest, quien vuelve tras superar una lesión, al igual que Tyler Adams y Haji Wright. También destaca el regreso de Alejandro Zendejas, futbolista del Club América.

Otro de los nombres que genera expectativa es Gio Reyna. El mediocampista, hijo del histórico Claudio Reyna, no tuvo demasiada actividad con el Borussia Mönchengladbach durante la última temporada; sin embargo, Pochettino lo consideró.

En la lista también aparece Sebastian Berhalter, hijo del exseleccionador Gregg Berhalter. El mediocampista debutó el año pasado con la selección mayor y poco a poco se ganó su lugar.

Entre los jugadores fuera del grupo se encuentran Patrick Schulte, Tanner Tessmann y Aidan Morris. Además, algunos futbolistas no pudieron ser considerados por lesión, como Johnny Cardoso, Patrick Agyemang y Cameron Carter-Vickers, quienes continúan en recuperación.

Un detalle que llama la atención es la baja presencia de futbolistas de la MLS. Solamente ocho jugadores militan en equipos de la liga estadounidense, la cifra más baja para una Copa del Mundo desde 2010. Además, ningún delantero de la MLS logró entrar en la convocatoria final, esta vez la base del plantel estadounidense se encuentra en Europa.

Pulisic, compañero de Santi Giménez en el AC Milán, no llega en su mejor momento, pero es un atacante que puede marcar la diferencia entre la derrota y la victora.

Porteros

Chris Brady — Chicago Fire

Matt Freese — New York City FC

Matt Turner — New England Revolution

Defensas

Max Arfsten — Columbus Crew

Sergiño Dest — PSV Eindhoven

Alex Freeman — Villarreal

Mark McKenzie — Toulouse

Tim Ream — Charlotte FC

Chris Richards — Crystal Palace

Antonee Robinson — Fulham

Miles Robinson — FC Cincinnati

Joe Scally — Borussia Mönchengladbach

Auston Trusty — Celtic

Mediocampistas

Tyler Adams — Bournemouth

Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps

Weston McKennie — Juventus

Gio Reyna — Borussia Mönchengladbach

Cristian Roldan — Seattle Sounders

Malik Tillman — Bayer Leverkusen

Delanteros

Brenden Aaronson — Leeds United

Folarin Balogun — AS Monaco

Ricardo Pepi — PSV Eindhoven

Christian Pulisic — AC Milan

Tim Weah — Olympique de Marseille

Haji Wright — Coventry City

Alejandro Zendejas — Club América

¿Cuándo son los partidos de EU en el Mundial 2026?

Estados Unidos debutará en la Copa del Mundo el próximo 12 de junio frente a Paraguay en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Su siguiente compromiso es contra Australia el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle y cierra la fase de grupos del Mundial 2026 contra Turquia el 25 de junio, nuevamente en el estadio SoFi de California.