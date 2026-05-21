¡Mejor que CR7! Mexicano Julián Quiñones, ex del América, es campeón de goleo en la Saudi Pro League

Julián Quiñones conquistó el título de campeón de goleo en el futbol de Arabia, donde superó a Cristiano Ronaldo por 4 goles. (Foto: Creéditos EFE/Cuartoscuro)

Julián Quiñones, delantero mexicano, anotó un hat trick con el Al Qadisiya en la última jornada de la Saudi Pro League para coronarse como campeón de goleo del futbol árabe.

El exjugador del Club América superó por cuatro goles a Cristiano Ronaldo, estrella internacional de futbol, quien terminó en el tercer lugar de la tabla de anotadores, por debajo de Ivan Toney, atacante del Al-Ahli.

Tras el logro de Julián Quiñones, en redes sociales comenzaron a surgir peticiones dirigidas a Javier Aguirre para que el delantero sea titular indiscutible de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Julián Quiñones era delantero del América. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuántos goles metió Julián Quiñones en la Liga de Arabia?

Julián Quiñones, naturalizado mexicano, marcó un triplete en la última jornada de la Saudi Pro League durante la goleada 5-1 del Al Qadisiya ante Al-Ittihad, resultado que le permitió quedarse con el título de máximo goleador del torneo.

Aunque en el futbol árabe se disputaron 34 jornadas, Quiñones solamente tuvo participación en 31 encuentros, mismos en los que consiguió marcar 33 goles y registrar cuatro asistencias.

La estadística del delantero indica que promedió 1.06 anotaciones por partido, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos de toda la temporada. Además, gracias a su destacada participación, el Al Qadisiya finalizó en el cuarto lugar de la tabla general con 77 puntos, resultado de 23 victorias, ocho empates y solo tres derrotas.

El desempeño de Julián Quiñones también significó una de las mejores temporadas de un futbolista mexicano en el extranjero en años recientes, especialmente luego de su exitoso paso por la Liga MX con Atlas y América.

¿Quién fue el campeón de la Liga de Arabia?

El campeonato de la Saudi Pro League quedó en manos del Al Nassr, equipo liderado por Cristiano Ronaldo desde 2023.

El club terminó la temporada con 86 puntos tras conseguir 28 victorias, cuatro empates y únicamente dos derrotas, además de una diferencia de goles de +63.

Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección de Portugal, finalizó la campaña con 28 goles en 30 partidos disputados, luego de perderse cuatro encuentros debido a una lesión muscular. Dicha molestia también le impidió participar en el partido amistoso entre Portugal y la Selección Mexicana previo a la reinauguración del Estadio Banorte.

El lusitano conquistó su primer título con el Al Nassr desde que viste la playera del club.

Cristiano Ronaldo conquistó la Liga Profesional Saudí con el Al Nassr. (Foto: EFE) (STRINGER/EFE)

¿Quién es Julián Quiñones y cómo fue su paso por la Liga MX?

Julián Quiñones es un futbolista colombiano naturalizado mexicano que se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Liga MX gracias a su velocidad, potencia física y capacidad goleadora. Nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Colombia, y llegó al futbol mexicano desde muy joven para integrarse a las fuerzas básicas de Tigres UANL.

Aunque debutó profesionalmente con el club regiomontano, fue en Lobos BUAP donde comenzó a llamar la atención por su talento ofensivo y sus actuaciones como delantero.

Posteriormente, Julián Quiñones vivió una de las etapas más importantes de su carrera con Atlas, equipo con el que logró romper una sequía histórica de títulos. Bajo la dirección de Diego Cocca, el atacante fue pieza fundamental en el bicampeonato rojinegro de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, consolidándose como uno de los mejores delanteros del futbol mexicano. Su capacidad para jugar como extremo o centro delantero lo convirtió en un futbolista desequilibrante y determinante en partidos importantes.

Tras su exitoso paso por Atlas, Quiñones fichó con el Club América, donde mantuvo un alto nivel y continuó sumando títulos y protagonismo en la Liga MX.

Obtuvo la nacionalidad mexicana en 2023, lo que abrió la puerta para representar a la Selección Mexicana.

Ese mismo año recibió su primer llamado al Tri, debutando oficialmente en partidos de la Concacaf Nations League. Desde entonces, Julián Quiñones ha sido considerado una de las principales opciones ofensivas para la selección nacional gracias a su experiencia, intensidad y olfato goleador.