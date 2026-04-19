La ‘ultima milla’ de la FIFA: La aventura para llegar al Estadio Banorte

Los aficionados deben considerar la ‘última milla’ y prepararse para caminar antes de llegar al Estadio Banorte en día de partido. (Foto: Cristian Ordoñez/ Imagen generada con IA Gemini)

Aunque el Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el México vs. Sudáfrica, las autoridades de la Ciudad de México ya practican la muy comentada ‘última milla’ de la FIFA.

En pocas palabras, se trata de un perímetro especial de idealmente 1.6 km alrededor del inmueble, en el cual el acceso es controlado, hay cierres viales totales o parciales en vialidades aledañas y un fuerte dispositivo de seguridad desplegado.

El partido de leyendas México vs. Brasil no fue la excepción para esta práctica que se puso en marcha desde el juego de la Selección ante Portugal y continuará, al menos, hasta que se terminen los juegos de la Copa Mundial de la FIFA en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte?

Si es la primera vez que visitas el remodelado Estadio Banorte, ya sea para un juego del América o en el Mundial, seguramente te preguntarás cuál es la ruta que deberás tomar.

Lo más importante es que salgas con la mayor antelación posible, ya que en los horarios más cercanos al partido los medios de transporte se llenarán, los cierres viales totales se harán efectivos y aún te espera una gran caminata por delante.

Llevar automóvil es, quizás, la menos factible de las opciones, a menos que vengas de lejos y quieras dejarlo en un punto estratégico de la Ciudad. Para ello, se activó el servicio Park & Ride, que consiste, básicamente, en dejar tu automóvil en un estacionamiento remoto y posteriormente tomar un RTP o Trolebús.

En los partidos de futbol recientes se ha implementado la 'última milla'. (Foto: Cristian Ordoñez)

Estos servicios se ofrecen en Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco.

A propósito de eso, en los días de partido se habilitan rutas especiales desde estos puntos (y otros) de transporte público. En el caso de RTP, parten desde Auditorio, Six Flags, Santa Fe, Parque Ecológico y Constitución de 1917 hasta los límites de la ‘última milla’ del Banorte.

En el caso del ‘trole’, parten desde Carso, Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Palacio de los Deportes, Ángel de la Independencia, Tasqueña, Perisur y Metro Universidad.

Y... ¿en taxi, Uber o Didi? La ‘última milla’ no les permitirá dejarte en la puerta del estadio, pero hay puntos habilitados en zonas aledañas donde puedes descender.

La última, y más “obvia” opción (particularmente para los capitalinos) es el Tren Ligero. Este sí se encuentra en operación, pero se prevé que se cierre la estación Estadio Azteca en las horas de mayor demanda, por lo cual de todos modos hay que caminar la ‘última milla’.

Una vez en el perímetro de seguridad, solo hay de una: caminar bastante, por lo que la mejor opción es portar unos tenis cómodos.

Hay más de una alternativa para llegar al Estadio Banorte los días de partido. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El acceso no es el más rápido tampoco. Hay laberintos y controles para revisar que los aficionados no porten objetos prohibidos, algunos obvios como armas de fuego, drogas, objetos punzocortantes o explosivos, aunque otros menos intuitivos, como máscaras, sombreros o cinturones. Lo más recomendable es portar objetos en bolsas pequeñas o cangureras.

A propósito de los accesos, la mayoría de los boletos de hoy en día son digitales, por lo que lo más óptimo es tenerlos ya previamente abiertos o descargados, de modo que agilices tu acceso y el de los demás.

La travesía aún no termina. Aún debes encontrar tu lugar de entre los 87 mil disponibles tras la remodelación del inmueble, lo cual puede implicar otra caminata más, una parte de ella posiblemente mediante las rampas del ‘Coloso de Santa Úrsula’, las cuales son igual de cansadas que antes.

¿Ya en tu asiento? ¿Cerveza por 200 pesos en mano? Todo listo para el juego.