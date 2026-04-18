México vs. PR HOY: ¿Dónde ver EN VIVO partido en camino hacia el Mundial Femenil 2027 y Los Ángeles 2028?

México se mide ante Puerto Rico en las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Brasil 2027 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, FMF, FPF).

La Selección Mexicana Femenil recibe a Puerto Rico este sábado en un duelo decisivo de la eliminatoria de la Concacaf, con el objetivo de asegurar su lugar en la siguiente fase.

El equipo dirigido por Pedro López llega como líder de su grupo y que mira hacia el Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Dónde ver en vivo el México vs. Puerto Rico hoy y a qué hora es el partido?

El compromiso se disputará este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez de Toluca —a una altitud de 2,600 metros sobre el nivel del mar—. La transmisión en vivo estará disponible por ESPN en televisión de paga y vía streaming en Disney Plus.

México llega a este encuentro como líder del grupo con paso perfecto: tres victorias, 30 goles a favor y ninguno en contra, rendimiento que le permite avanzar a la siguiente ronda incluso con un empate.

¿Qué se juega México ante Puerto Rico en la eliminatoria de Concacaf?

El partido define el acceso a la fase final de ocho equipos que disputarán cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027 y dos plazas para Los Ángeles 2028. La selección mexicana necesita ganar o empatar para avanzar.

El equipo dirigido por Pedro López asume el compromiso con la presión de confirmar su condición de favorito frente a un rival en crecimiento dentro de la región.

El seleccionador subrayó la exigencia del duelo: “Es uno de los de más crecimiento en Concacaf, con más jugadoras en Europa y Estados Unidos. Si no lo damos todo, podremos tener problemas”, declaró en conferencia.

México vs. Puerto Rico: antecedentes, ranking y contexto del partido

México ocupa el lugar 28 del ranking FIFA, mientras que Puerto Rico se ubica en el puesto 77. Aunque la diferencia refleja favoritismo para el conjunto local, el antecedente más reciente muestra un duelo cerrado: victoria mexicana por 2-1 en septiembre de 2023.

López insistió en el respeto al rival y en la identidad de su equipo: “Somos un equipo ante el cual ningún rival se siente cómodo, incluidos los poderosos Estados Unidos y Brasil”, afirmó.

Alineaciones probables del México vs. Puerto Rico femenil

De acuerdo con EFE, México saldría con: Esthefanny Barreras; Kenti Robles, Rebeca Bernal, Ivonne Gutiérrez, Kimberly Rodríguez; Aaliyah Farmer, Scarlett Camberos, Alice Soto, Stephany Mayor; María Sánchez y Charlyn Corral.

Puerto Rico alinearía con: Cristina Roque; Emma González, Gemma Gillespie, Amber DiOrio; Cristina Torres, Estefanía González, Jailene de Jesús, Melania Herrera; Jill Aguilera, Danielle Marcano y María Tapia.

El conjunto mexicano no contará con Jacqueline Ovalle ni Diana Ordóñez por lesión, aunque mantiene poder ofensivo con Corral, Sánchez y Mayor.

La clave del México vs. Puerto Rico: altura, ofensiva y momento del Tri

El partido se jugará a más de 2,600 metros de altitud, factor que puede influir en el desarrollo del encuentro. México buscará imponer condiciones desde el inicio con presión alta y un ataque liderado por Charlyn Corral, quien pelea por el liderato de goleo.

La defensora Rebeca Bernal dejó claro el enfoque del grupo: “Mañana debemos poner en el campo lo que hemos hecho en las sesiones de entrenamientos y los partidos anteriores. Si hacemos eso, estaremos del otro lado”, señaló en declaraciones retomadas por medios.

En la misma línea, Karla Nieto destacó la responsabilidad del equipo: “Nos tomaremos el encuentro con responsabilidad, tenemos mucha ilusión de estar en la Copa del Mundo”, afirmó.

¿Cómo llega México? Goleadas y dominio en la clasificatoria

México ha dominado la fase de grupos con marcadores amplios: 14-0 a San Vicente y las Granadinas, 7-0 a Santa Lucía y 9-0 a Islas Vírgenes estadounidenses. Ese rendimiento confirma su superioridad en el sector.

En su último partido, el equipo firmó un 9-0 con protagonismo de María Sánchez, quien anotó cuatro goles, y de Charlyn Corral, que sumó un doblete.

Puerto Rico, un rival en crecimiento en Concacaf

Puerto Rico también llega con resultados contundentes en la fase previa, con triunfos de 10-0, 7-0 y 9-0 ante rivales de menor nivel. El equipo caribeño cuenta con jugadoras como Jill Aguilera, quien registra nueve goles en el torneo.

El seleccionador Nat González intentará frenar el ataque mexicano en un contexto adverso, tanto por la calidad del rival como por las condiciones de altura.

De este modo, el partido en el Nemesio Diez marca el cierre de la concentración del equipo mexicano en esta ventana internacional, tras un proceso que incluyó preparación en Ciudad de México, Zacatecas y Toluca.

México busca mantener su paso perfecto y asegurar su presencia en la siguiente ronda de la eliminatoria, donde enfrentará a las mejores selecciones de la región por los boletos mundialistas y olímpicos.