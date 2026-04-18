Leyendas de México vs. Brasil: Fecha, hora, transmisión, convocados, cierres viales y cómo llegar al Banorte

Chocan México vs. Brasil en un partido de leyendas desde el Estadio Banorte. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, FMF, CBF).

A menos de dos meses del Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos preparativos más atractivos: el partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte.

El encuentro ya tiene fecha y hora confirmadas, así como un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y transporte que impactará la zona sur de la capital, como también lo fue en el México vs. Portugal.

Autoridades capitalinas informaron que el operativo contempla despliegue policial, rutas especiales de transporte y cierres viales en puntos clave de Coyoacán.

En paralelo, el partido reunirá a figuras históricas del futbol internacional, en un duelo que funcionará como espectáculo deportivo y ensayo logístico previo a la justa mundialista.

¿Cuándo es el México vs. Brasil Leyendas 2026 y a qué hora inicia?

El partido entre leyendas se jugará el 19 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. El evento llega días después de la reinauguración del inmueble, que vuelve a abrir sus puertas con un encuentro que busca capitalizar el interés de la afición.

La organización plantea este duelo como una antesala del Mundial 2026, con un enfoque en espectáculo y nostalgia futbolera.

¿Dónde ver en vivo el México vs Brasil Leyendas?

El partido podrá verse en vivo a través de la plataforma ViX, con transmisión programada desde las 16:45 horas, previo al arranque del encuentro.

Para quienes deseen asistir, los boletos están disponibles en la plataforma Fanki, con distintas zonas ya agotadas ante la alta demanda.

Alineaciones confirmadas: Leyendas de México y Brasil que jugarán

La convocatoria incluye a más de 30 exjugadores internacionales que marcaron época tanto en selecciones como en clubes.

El encuentro contará con figuras emblemáticas de ambos países. Por Brasil destacan nombres como Paulo Sérgio, Müller y Amaral, mientras que México presentará a referentes como Gerardo Torrado y Carlos Salcido.

A esta lista se suma una generación más amplia de estrellas internacionales, entre ellas Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Andrés Guardado, Pável Pardo, Edmílson, Miguel Layún, Cuauhtémoc Blanco, Adriano y Jared Borgetti.

Sobre el significado del duelo, Carlos Salcido afirmó: “Enfrentar a Brasil, con jugadores que marcaron época, siempre tiene un significado distinto… regresar a la cancha y revivir esa conexión con la afición es algo que se queda para siempre”, de acuerdo con el material oficial del evento.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco subrayó la rivalidad: “México contra Brasil siempre fue un partido especial… volver a vivir este tipo de partidos frente a la afición es algo que me emociona muchísimo”, según información difundida por la organización.

Convocatoria de México:

‘Rafa’ Márquez

Andrés Guardado

Pavel ‘Bebé’ Pardo

Jared Borgetti

Miguel Layún

Oribe ‘Cepillo’ Peralta

Cuauhtémoc Blanco

Oswaldo Sánchez

Carlos Salcido

Gerardo ‘Borrego’ Torrado

Antonio Naelson ‘Sinha’

Adolfo ‘Bofo’ Bautista

Francisco ‘Maza’ Rodríguez

Luis Roberto Alves ‘Zague’

Ramón Morales

‘Paco’ Palencia

Braulio Luna

Jesús ‘Chuy’ Corona

Convocatoria de Brasil:

Marcelo

Edmílson

Ronaldinho

Kaká

Adriano

Lucio

Maicon

Aldair

Anderson Polga

Julio César

Juninho Paulista

Djalminha

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Gilberto Silva

Heurelho Gomes

Edílson

Cierres viales y calles afectadas en el sur de CDMX por el México vs. Brasil de leyendas

El operativo para el partido contempla cortes y desvíos en vialidades clave como Calzada de Tlalpan, Periférico y Calzada Acoxpa, así como en avenidas como Santa Úrsula, Circuito Estadio Azteca y Boulevard Gran Sur.

Desde las 12:00 horas se aplicará un cierre parcial en el polígono cercano al estadio, donde solo podrán ingresar residentes, trabajadores acreditados, transporte público y servicios de emergencia.

Posteriormente, de 14:00 a 20:00 horas, se implementará un cierre total con acceso exclusivo para personas con boleto o acreditación.

Las autoridades recomendaron utilizar alternativas viales como Viaducto Tlalpan, Periférico y avenidas aledañas para evitar congestionamientos.

Rutas y transporte especial al Estadio Banorte: ¿Cómo llegar al partido de leyendas?

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Movilidad habilitará 13 rutas especiales a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Estas rutas conectarán puntos estratégicos como Carso, Bellas Artes, Perisur, Tasqueña y Metro Universidad con Santa Úrsula.

También habrá servicios desde zonas como Auditorio, Santa Fe y Six Flags hacia centros de transferencia como CETRAM Huipulco y puntos cercanos al estadio. El servicio operará de 13:00 a 21:00 horas con un costo de 22.50 pesos mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Además, se establecieron siete rutas peatonales seguras desde zonas como Parque Cantera, Periférico, Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa, con accesos diferenciados a puertas del estadio.

Seguridad y operativo: policías, drones y helicóptero

El dispositivo incluirá más de 4 mil policías en labores de vigilancia y control de tránsito, además de mil 250 elementos auxiliares en accesos para revisión de boletos digitales.

El despliegue también contempla 163 vehículos oficiales, 241 motopatrullas, ambulancias, motoambulancias, drones de vigilancia y un helicóptero que realizará sobrevuelos de supervisión. Las acciones buscan garantizar la seguridad de asistentes, trabajadores y vecinos.

Objetos prohibidos en el Estadio Banorte

Las autoridades difundieron una lista de objetos restringidos para evitar incidentes. Entre ellos destacan armas, pirotecnia, sustancias ilegales, al

cohol, envases, alimentos, banderas monumentales, objetos para animación en gradas y herramientas.

También se prohíben animales de compañía (salvo asistencia), así como carteles con mensajes ofensivos o que inciten a la violencia.