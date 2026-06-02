¿Cuánto cuesta comer en Nusr-Et CDMX, restaurante de Salt Bae con cortes bañados en oro?

Salt Bae convirtió su característico ritual de la sal en una marca reconocida en restaurantes de distintos países. (Fotos: www.nusr-et.com.tr / IA)

La escena se repite una y otra vez en las mesas de Nusr-Et Steakhouse: llega el séquito del chef Salt Bae, con un corte de carne —generalmente dorado— sobre una tabla; lo parte frente a ti y le echa su peculiar “bendición”: una lluvia de sal. Luego, toma un pedazo con el cuchillo y lo pone en tu boca.

Por años, el nombre de Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, ha estado ligado tanto a la gastronomía como a algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, como la Copa de la FIFA de Qatar 2022, cuando los mexicanos abarrotaron su restaurante en Doha y lo hicieron decidirse a abrir una sucursal en Ciudad de México.

La popularidad de Nusr-Et también ha estado impulsada por la cantidad de celebridades que han visitado sus restaurantes alrededor del mundo. Entre sus comensales figuran el actor Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal y el diseñador Tommy Hilfiger, así como figuras del deporte como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Lionel Messi y el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz.

Incluso han ido personalidades como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el empresario Elon Musk y el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, así como el comentarista deportivo Christian Martinoli.

A unos días del Mundial 2026, el pasado 29 de mayo, el empresario abrió Nusr-Et Steakhouse Mexico City en Paseo de la Reforma, el cual se suma a las sedes de ciudades como Estambul, Dubái, Miami, Nueva York y Doha.

El desfile de celebridades por el nuevo restaurante de la CDMX ya comenzó y hemos visto a una ola de influencers, personajes de la política y hasta al actor José Eduardo Derbez.

Futbolistas, actores, empresarios y otras figuras internacionales han visitado los restaurantes de Salt Bae, uno de los chefs más virales de los últimos años. (Foto: Captura de pantalla).

Los precios del menú de Nusr Et CDMX

Nusr-Et Steakhouse ha sido noticia en distintas ocasiones por los elevados consumos en sus sedes alrededor del mundo.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Nusr-et Londres en 2021, cuando se difundió en redes sociales el recibo de una cena para un grupo de amigos que alcanzó las 37 mil 23 libras esterlinas, equivalentes a poco más de un millón de pesos mexicanos al tipo de cambio de entonces. La cuenta incluyó cortes premium, botellas de vino Petrus y champaña, además de un cargo por servicio superior a los 130 mil pesos mexicanos.

Otro caso que generó atención ocurrió en una sucursal internacional de la cadena cuando Salt Bae compartió en Instagram un ticket por 3 millones 248 mil 111 pesos mexicanos para una mesa de 14 personas. El chef acompañó la publicación con el mensaje: “La calidad nunca es costosa”.

En diversas sedes de Nusr-Et, especialmente en ciudades como Londres, Dubái y Miami, los cortes cubiertos con láminas de oro comestible de 24 quilates, vinos de alta gama y bebidas premium son algunos de los elementos que suelen elevar significativamente el monto final de la cuenta.

Los cortes de carne premium son la especialidad de Nusr-Et Steakhouse, cadena fundada por el chef turco Nusret Gökçe. (Foto: www.nusr-et.com.tr)

No todos los visitantes han quedado convencidos por la experiencia. Durante el Mundial de Qatar 2022, Christian Martinoli visitó una sucursal de Nusr-Et y, aunque reconoció la calidad de algunos platillos, especialmente las costillas, consideró que la propuesta general no justificaba el costo.

““Es mamador (Salt Bae), el restaurante es mamador, sinceramente no es tan... la carne es buena, sobre todo las costillas me gustaron mucho, lo demás, el restaurante no me parece de gran nivel, ni las mesas, ni el acondicionamiento, ni el ambiente, no vale la pena, verdaderamente caro”, comentó en el canal de YouTube de Luis García.

Una opinión similar compartió el contratista británico Chiraag Suchak tras visitar la sucursal de Londres. Entrevistado por el medio local My London, explicó que gastó alrededor de 150 libras esterlinas en una comida vegetariana con vino, espárragos, puré de papa y papas fritas: “No vale la pena. Yo diría que la comida es buena, pero definitivamente no vale el precio que tienes que pagar por ella”.

La carta de Nusr-Et CDMX está integrada por cocteles de autor, entradas, ensaladas, guarniciones, cortes Prime, cortes de carne Wagyu — considerada la más costosa del mundo—, mariscos y pollo orgánico.

Los precios abarcan desde opciones relativamente accesibles hasta preparaciones que superan varios miles de pesos. Tomando como referencia una comida con entrada, corte, guarnición y bebida, el cheque promedio puede ubicarse fácilmente entre dos mil y más de 4 mil pesos por persona, dependiendo de la selección de carne y bebidas.

Cocteles: de 290 a 4 mil 900 pesos

La sección de bebidas incluye más de 12 cocteles de autor.

El más económico es Coconut Satisfaction, preparado con ron Matusalem Platino, lychee, coco, piña y limón, con un precio de 290 pesos.

El más costoso es Sultan’s Velvet Secret, elaborado con Rémy Martin Louis XIII, Rémy Martin XO, jerez oloroso, jamaica, Cointreau, clara de huevo y Luxardo, con un precio de 4 mil 900 pesos.

Entradas: de 315 a 790 pesos

Las entradas incluyen opciones de carne, mariscos y preparaciones frías.

La más económica es el Tartar de salmón (90 gramos) por 315 pesos.

La más costosa es el Cóctel de camarones jumbo (225 gramos) por 790 pesos.

También destacan platillos como el Meat Sushi, el Carpaccio de res, el Steak Tartare y el aguachile de camarón.

Ensaladas: de 300 a 390 pesos

Las ensaladas son una de las categorías con menor variación de precios.

La opción más económica es la Ensalada César, con un costo de 300 pesos.

Las más costosas son la Ensalada de tomate y nuez y la Tomato Walnut Salad, ambas en 390 pesos.

Guarniciones: de 180 a 450 pesos

Entre los acompañamientos hay puré de papa, papas fritas, vegetales y preparaciones especiales.

Los platillos más económicos son el puré de papa, el elote dulce y las papas fritas, todos en 180 pesos.

La opción más costosa es la endivias a la parrilla, con un precio de 450 pesos.

El steak tartare es una de las entradas más reconocidas del menú de Nusr-Et CDMX y se sirve con carne de res finamente preparada. (Foto: www.nusr-et.com.tr)

Cortes Wagyu: de 390 a 3 mil 950 pesos

Esta es una de las categorías más representativas del restaurante.

La opción más económica es el corazón de albóndiga con queso, por 390 pesos. También tiene el mismo precio la Nusr-Et Cheeseburger con papas.

El corte más costoso es el Tomahawk Wagyu para dos personas (mil 100 gramos), con un precio de 3 mil 950 pesos.

Otros cortes destacados son:

Nusr-Et Special para dos personas: 1,590 pesos.

Woww Sirloin para una persona: 1,950 pesos.

Amor Rib Cap para dos personas: 2,600 pesos.

Sirt Filet Mignon para dos personas: 2,550 pesos.

Selección Prime: de 750 a 14 mil pesos

Dentro de los cortes Prime, la opción más económica es el Striploin Prime para una persona, por 750 pesos.

El platillo más costoso es el Tomahawk Prime para dos personas, con un precio de 1,850 pesos.

El plato más emblemático de su restaurante es un corte cubierto con oro de 24 quilates, el Golden Tomahawk, una preparación con láminas de oro comestible. En México cuesta 14 mil pesos, según la influencer Stephanie Sizzo, quien pidió el platillo. Mientras que otras sucursales ha alcanzado precios cercanos a los 950 dólares (16 mil 424 pesos mexicanos).

Mariscos: de 600 a 950 pesos

La selección de mariscos incluye varias opciones.

La más económica es el Salmón salvaje del Atlántico Norte, por 600 pesos.

La más costosa es el Camarón tigre a la parrilla con cabeza, con un precio de 950 pesos.

Pollo orgánico: de 350 a 450 pesos

La sección más accesible del menú es la de pollo.

Las alitas adobadas tienen un precio de 350 pesos.

El pollito de leche rostizado cuesta 450 pesos.

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe es un empresario y chef turco que alcanzó fama mundial gracias al video “Ottoman Steak”, donde mostró la técnica que lo hizo viral: dejar caer la sal sobre la carne a través de su antebrazo antes de terminar la preparación.

Su historia comenzó lejos del lujo que hoy rodea a sus restaurantes. Gökçe trabajó desde los 14 años en una carnicería para ayudar a su familia y durante años ahorró dinero con la intención de abrir su propio negocio.

Tras aprender sobre cortes y técnicas de preparación durante viajes a Argentina y Estados Unidos, inauguró su primer restaurante en Estambul y posteriormente lanzó la marca Nusr-Et en 2010.

Su presencia en la Copa Mundial de Qatar 2022 lo colocó nuevamente en el centro de la conversación pública. Tras la final entre Argentina y Francia, Salt Bae ingresó al terreno de juego y participó en los festejos de la selección campeona, incluso tocó y besó el trofeo, lo cual solo está permitido para los campeones y jefes de estado.

¿Dónde está Nusr-Et Steakhouse Mexico City?

Nusr-Et Steakhouse Mexico City se encuentra en el primer piso del Hotel St. Regis, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 439, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.