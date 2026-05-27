‘No es lujoso’: Esto sabemos del nuevo restaurante de Sandra Cuevas que lleva el nombre de Carmen Salinas

Sandra Cuevas dejó atrás las recomendaciones de taquerías en la CDMX para dar el siguiente paso dentro del entorno ‘foodie’: abrir su propio restaurante.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció el proyecto mediante un video compartido en redes sociales, donde adelantó algunos detalles sobre el concepto y la próxima inauguración del negocio.

“Todos los días me la paso trabajando y haciendo mis proyectos una realidad, quiero informarles que por fin puedo anunciar mi primer restaurante”, compartió la política Sandra Cuevas en su cuenta de X este 27 de mayo.

Sandra Cuevas reveló la posible fecha de apertura de su nuevo restaurante. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué sabemos del nuevo restaurante de Sandra Cuevas?

El restaurante en CDMX llevará por nombre Sandra Cuevas y Carmen Salinas, como homenaje a la actriz, quien falleció en diciembre de 2021.

La política mexicana ya había adelantado detalles del proyecto desde marzo de 2024, cuando compartió un video en TikTok mientras realizaba compras de cristalería para el establecimiento. En aquella ocasión explicó que buscaba combinar arte y gastronomía dentro del mismo espacio.

Además, Sandra Cuevas reveló que el restaurante nació gracias a una colaboración con la hija de Carmen Salinas.

“El restaurante es una colaboración y una sociedad que hice con la hija de Carmen Salinas, ella me consideró como su ahijada, ahorita tengo la oportunidad de asociarme, ya casi abrimos”, declaró en un encuentro con medios publicado en el canal de Berenice Ortiz.

El objetivo del restaurante de Sandra Cuevas es ofrecer comida mexicana en un ambiente cálido y familiar.

“Te sientas como si hiciera de comer tu mamá, no es algo lujoso, buscamos que se transforme en un hogar”.

La exalcaldesa también explicó que contrató a un chef profesional para hacerse cargo de la cocina y de la propuesta gastronómica del lugar.

Según comentó en el video publicado en redes sociales, la inauguración oficial ocurrirá aproximadamente 30 días después del anuncio, es decir, durante la última semana de junio.

¿Dónde está el nuevo restaurante de Sandra Cuevas?

El nuevo negocio de Sandra Cuevas ocupará el espacio donde anteriormente operaba La Casa de las Sopas, restaurante de Carmen Salinas.

La hija de la actriz explicó previamente que el inmueble no fue vendido, sino únicamente rentado para desarrollar el nuevo proyecto gastronómico.

“Ya era muy cansado atenderlo, estamos en pláticas, pero no lo vendería, ahorita no, ahorita ella quiere contactos, conectarla con mis clientes y con mis proveedores, pero en eso estamos”, reveló para Berenice Ortiz en septiembre de 2025.

Posteriormente, Sandra Cuevas confirmó que ella se hizo cargo de la remodelación del inmueble y explicó cómo funcionará la sociedad.

“Me tocó pagar la reestructuración, platicamos cómo iría el negocio, ella puso la propiedad y vamos a trabajar de esa manera. Las utilidades nos la vamos a dividir, pero ya no van a tener la carga tan pesada, ellos quieren un poco más de tranquilidad”, agregó Cuevas en una plática con medios en octubre de 2025.

El restaurante se encuentra en Bahía Magdalena 138, colonia Verónica Anzúres, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

¿Cuál es el menú del restaurante de Sandra Cuevas?

Aunque Sandra Cuevas no compartió un menú oficial, sí reveló algunos de los platillos que va a tener dentro de la carta del restaurante de comida mexicana en CDMX.

De acuerdo con la política, estos son los más destacados: