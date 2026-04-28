‘Vean, qué delicia’: ¿Cuánto cuesta comer en El Pollito, a donde fue Sandra Cuevas?

El restaurante al que fue Sandra Cuevas tiene dos sucursales en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

¡Con agua de piña natural! Sandra Cuevas también sale de la Cuauhtémoc para comer caldos de gallina, y uno de los lugares que ha visitado está en Tláhuac.

Se trata de El Pollito, un negocio de comida mexicana que ofrece desde quesadillas de guisado hasta costillas asadas con arroz, frijoles y papas a la francesa.

Pues, aunque la exalcaldesa ha acudido a sitios lujosos como el restaurante Ling Ling, también frecuenta lugares para disfrutar de preparaciones tradicionales a precios accesibles, como comentó en un video en redes sociales: “Si quieres comer sabroso, júntate conmigo”.

¿Cómo fue la visita de Sandra Cuevas a El Pollito?

Sandra Cuevas acudió a comer a El Pollito el año pasado, cuando se encontraba de visita en la alcaldía Tláhuac. En esa ocasión, optó por sentarse en una mesa apartada de las ventanas, al fondo del salón.

“Hola, ¿cómo están? Los saluda Sandra Cuevas. He pasado una tarde maravillosa en Tláhuac y voy a concluir mi visita en esta alcaldía en un restaurante que se llama El Pollito”, comentó.

La dueña de Sandra Cuevas Tequila indicó que decidió ordenar un caldo de gallina, el cual acompañó con una orden de hígados de pollo. Además, presumió que las tortillas en este establecimiento son de gran tamaño.

“Vean nada más qué delicia, yo lo pedí con pechuga y una porción extra de hígados. Vean las tortillas, qué delicia; o, si quieren, bolillo y la salsa, la cebolla y agüita de piña. Provecho”, dijo.

El restaurante que visitó la empresaria cuenta con un salón amplio; al frente se encuentra la estación para servir los caldos de gallina, otra para preparar antojitos mexicanos y una barra con fruta para cócteles y aguas frescas.

¿Cuánto cuesta comer en El Pollito, a donde fue Sandra Cuevas?

El menú de El Pollito ofrece comida mexicana que va desde antojitos como pambazos y gorditas de chicharrón prensado hasta su plato estrella: los caldos de gallina.

El rango de precios va de 30 pesos por sopes y huaraches sencillos hasta 180 pesos por el plato mixto, que incluye cecina, bistec, pechuga asada, chorizo, guacamole, nopales y cebollitas.

A estos platillos se les puede agregar un extra, como aguacate, guacamole, crema, arroz, hígados, pechuga, bistec, nopalitos o papas a la francesa, por un costo adicional. El menú y los precios en El Pollito son los siguientes:

Caldos de gallina

1/2 de pechuga: 105 pesos

1/4 de pechuga: 90 pesos

Pierna: 85 pesos

Muslo: 90 pesos

Rabadilla: 75 pesos

Alón, huacal, cabeza, hígado o patas: 68 pesos

Solo: 55 pesos

Platillos

Costilla asada: 105 pesos

Bistec asado: 105 pesos

Milanesa de res: 110 pesos

Pechuga asada: 95 pesos

Pechuga empanizada: 110 pesos

Pechuga rellena: 150 pesos

Pechuga invierno: 150 pesos

Alambre: 135 pesos

Cecina: 140 pesos

Platillo mixto (cecina, bistec, pechuga asada, chorizo, guacamole, nopal y cebolla): 180 pesos

Tampiqueña: 140 pesos

Huevos al gusto

Rancheros, con tocino, a la mexicana o con jamón: 68 pesos

Con chorizo o divorciados: 72 pesos

Omelet: de 80 a 98 pesos

Enchiladas

Rojas: 98 pesos

Verdes: 98 pesos

Suizas: 105 pesos

Mole: 112 pesos

Con costilla: 110 pesos

Con cecina: 130 pesos

Con pechuga asada: 110 pesos

Tacos

Bistec: 64 pesos

Costilla: 78 pesos

Pechuga: 65 pesos

Cecina: 78 pesos

Arrachera: 85 pesos

Antojitos mexicanos

Quesadillas: de 40 pesos (con carne de res) a 55 pesos (ahogada con carne de res y queso)

Tostadas (de picadillo, pata o tinga): 38 pesos

Flautas (de pollo, queso o carne): 74 pesos

Sopes: de 30 pesos (sencillo) a 115 pesos (con arrachera)

Huaraches: de 30 pesos (sencillo) a 140 pesos (con arrachera)

Gorditas (chicharrón, frijol, requesón, chorizo): 48 pesos

Pambazo (tinga, picadillo, longaniza): 50 pesos

Para acompañar, hay bebidas que van desde agua de fruta por 46 pesos el vaso hasta 110 pesos la jarra de dos litros.

También se pueden pedir jugos y licuados desde 38 pesos, cervezas por 46 pesos, refrescos por 32 pesos y cafés de entre 28 y 44 pesos, que se pueden acompañar con pan dulce de 28 pesos.

Sandra Cuevas comió en el restaurante El Pollito, en donde pidió un caldo de gallina y un agua de piña. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Los postres incluyen flan napolitano, plátanos fritos, duraznos y fresas con crema desde 50 pesos. Además, hay helados de fruta por 64 pesos.

El cheque promedio por persona es de 210 a 250 pesos, considerando un plato fuerte, una bebida y un postre, aunque todo dependerá de las cantidades y extras que se ordenen.

¿En dónde está el restaurante al que fue Sandra Cuevas?

El Pollito tiene dos sucursales en la Ciudad de México; sin embargo, la que visitó la dueña de Diamond Group se encuentra en la alcaldía Tláhuac.

La dirección es: Avenida Guillermo Prieto 234, Santa Ana Sur. El horario de servicio es todos los días de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.