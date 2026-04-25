Con frijoles de la olla y paquetes económicos: ¿Cuánto cuesta comer en La Pagoda, a donde fue Sandra Cuevas?

El Café La Pagoda forma parte de la tradición de los llamados “cafés de chinos”, un modelo que surgió en la ciudad durante el siglo XX y que combina comida mexicana con servicio continuo. [Fotografía. Google Maps, Cuartoscuro]

Nada como calmar el hambre nocturna con unos frijolitos de olla, acompañados ya sea con un bistec de res a la plancha o unos huevitos bien preparados al gusto. Recientemente, Sandra Cuevas dio su visto bueno al Café La Pagoda, restaurante que se encuentra en el Centro Histórico de la CDMX, donde destacó la calidad y el precio económico de cada uno de los platillos.

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc compartió su experiencia desde el local ubicado en la calle 5 de Mayo, al que señaló como un punto accesible para comer en el primer cuadro de la capital.

El Café La Pagoda forma parte de la tradición de los llamados “cafés de chinos”, un modelo que surgió en la ciudad durante el siglo XX y que combina comida mexicana con servicio continuo. El establecimiento mantiene ese formato y se presenta como una opción de comida a cualquier hora del día.

¿Cómo es el Café La Pagoda y cuál es su historia?

El origen del local se remonta a un establecimiento previo conocido como Café París, instalado en la misma zona del Centro Histórico. Con el paso del tiempo, el negocio adoptó el nombre de Café La Pagoda y consolidó su identidad como cafetería tradicional.

El local cuenta con un salón amplio, mesas continuas y una barra de servicio donde el personal organiza bebidas y platillos. La rotación de clientes es constante, con comensales que entran y salen a lo largo del día, lo que imprime un ritmo ágil al servicio.

El ambiente combina elementos funcionales y tradicionales: iluminación blanca, mobiliario sencillo y vitrinas con pan y productos listos para consumo inmediato.

El lugar se formalizó en 1948 bajo la operación de un inmigrante de origen chino, lo que lo integró a la red de cafeterías que surgieron en la CDMX durante ese periodo. Estos espacios ofrecían café, pan y platillos económicos, lo que facilitó su permanencia entre distintos sectores de la población.

Durante la década de 1990, el establecimiento cambió de propietarios y quedó bajo control del mismo grupo vinculado a la Cafetería El Popular. A partir de ese momento, el local mantuvo su modelo tradicional, con un servicio constante y una carta amplia.

Una de las peculiaridades de este tipo de establecimientos es que ofrecen servicio de restaurante las 24 horas, ideal para turistas y visitantes nocturnos del Centro Histórico que buscan saciar su hambre a altas horas de la noche. El local se encuentra en la calle 5 de Mayo número 10, a un costado del Congreso de la CDMX.

¿Cuánto cuesta comer en Café La Pagoda y qué platillos ofrece?

El menú del establecimiento se caracteriza por una oferta amplia de platillos tradicionales, con preparaciones que van desde desayunos completos hasta antojitos mexicanos y opciones de platillos fuertes.

Entre los más representativos destacan los frijoles de la olla acompañados con carne, como los que comió Sandra Cuevas; los huevos al gusto con distintas combinaciones, así como los chilaquiles servidos con bistec o pollo.

De igual forma, en el Café La Pagoda se pueden encontrar platillos de la comida mexicana como enchiladas, tamales oaxaqueños y chicharrón en salsa, que forman parte de la base del menú cotidiano.

Dentro de la carta, los paquetes económicos concentran la oferta principal. Estos integran combinaciones completas que incluyen proteína, guarniciones como frijoles o fruta y una bebida, lo que los convierte en una alternativa práctica para desayuno o comida.

¿Cuál es el precio de los platillos del menú del Café La Pagoda?

En términos generales, el rango de precios dentro del menú va desde opciones básicas cercanas a los 30 pesos en bebidas, hasta platillos más completos que pueden alcanzar entre 180 y 235 pesos. Los paquetes económicos, por su parte, se mantienen en un rango aproximado de 118 a 192 pesos.

Si quieres un desayuno bonito, bueno y barato, con el sello de garantía de Sandra Cuevas, como el restaurante El Cerrojo, te dejamos una amplia lista de los precios que ofrece el menú del Café La Pagoda:

Bebidas

Café americano: 43 pesos

Café con leche: 58 a 64 pesos

Capuchino: 64 pesos

Chocolate caliente: 66 pesos

Té: 38 pesos

Jugos naturales: 60 pesos

Refresco: 52 pesos

Agua de sabor: 30 a 68 pesos

Desayunos

Huevos al gusto: 86 a 114 pesos

Molletes: 95 a 108 pesos

Chilaquiles: 120 a 180 pesos

Tamal oaxaqueño: 73 pesos

Comida

Enchiladas: 190 a 210 pesos

Enfrijoladas: 190 pesos

Cecina: 210 a 235 pesos

Bistec: 190 pesos

Costilla: 235 pesos

Milanesa de res: 195 pesos

Pechuga de pollo a la plancha: 178 pesos

Pechuga empanizada: 185 pesos

Caldo tlalpeño: 86 pesos

Sopa azteca: 82 a 86 pesos

Paquetes económicos

Huevos al gusto con frijoles y fruta: 118 pesos

Bistec con chilaquiles: 192 pesos

Tamal oaxaqueño con frijoles: 125 pesos

Enchiladas con frijoles: 172 pesos

Chicharrón en salsa con frijoles: 140 pesos

Extras

Pan dulce: 28 pesos

Frijoles: 56 pesos

Quesos y complementos: 24 a 38 pesos

A diferencia de otros establecimientos que han cambiado su concepto o han cerrado, el Café La Pagoda mantiene una propuesta basada en comida tradicional y atención constante, con precios económicos, aspectos que le han permitido mantenerse como una opción vigente dentro del Centro Histórico.