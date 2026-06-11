Salió el sol para México en el Mundial, pero las lluvias no ceden: Activan la Alerta Naranja en CDMX

Protección Civil CDMX advirtió que se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 49 milímetros para la noche de este jueves 11 de junio.

Hasta el clima esperó al silbatazo final. Tras una tarde soleada que acompañó el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para una noche de lluvias fuertes, actividad eléctrica y hasta posible caída de granizo.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en tres alcaldías de la capital, donde se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 49 milímetros, así como posibles encharcamientos y afectaciones viales.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de la dependencia capitalina, las lluvias intensas de este jueves podrían provocar encharcamientos severos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y problemas en el tránsito vehicular.

¿En qué alcaldías de CDMX lloverá hoy jueves 11 de junio?

La Alerta Naranja fue activada para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Mientras tanto, la SGIRPC mantiene la Alerta Amarilla en otras nueve demarcaciones de la capital:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Benito Juárez

Cuajimalpa

Coyoacán

Tlalpan

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas inundadas, no resguardarse bajo árboles, retirar basura de coladeras y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La Ciudad de México, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, seguirá experimentando los efectos de un temporal de lluvias que afecta al Valle de México desde hace varios días y que, según los pronósticos meteorológicos, continuará durante gran parte de la semana.

Tras una tarde soleada, Protección Civil activó la Alerta Naranja por lluvias, tormentas y granizo en la capital. (@SGIRPC_CDMX)

¿Cómo estará el clima en México hoy jueves 11 de junio?

Las lluvias no serán exclusivas de la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se esperan precipitaciones en gran parte del país debido a la onda tropical número 6, una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica que favorecen el desarrollo de tormentas.

En Guadalajara, sede del partido entre Corea del Sur y Chequia dentro de la Copa Mundial de Futbol 2026, el pronóstico contempla cielo medio nublado a nublado, ambiente cálido durante el día y probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas por la tarde y noche.

El pronóstico del SMN también prevé lluvias fuertes en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Puebla, donde podrían registrarse encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.

Mientras la actividad mundialista continúa en distintas sedes del país, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias seguirán siendo una constante en buena parte del territorio nacional durante los próximos días.