Temporal de lluvias y onda de calor se ‘alojan’ en México en pleno periodo mundialista

La semana de inauguración del Mundial comenzará con lluvias intensas y una onda de calor en varios estados del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante el lunes 8 y martes 9 de junio persistirá la temporada de lluvias sobre gran parte del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversos estados del país con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.
De acuerdo con el pronóstico de 48 horas, la interacción de la depresión tropical Dos-E —que podría intensificarse a tormenta tropical Boris— con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión provocará lluvias fuertes a torrenciales en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México.
Las precipitaciones más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de lluvia.
Asimismo, se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.
El SMN también advirtió que durante la madrugada del lunes el ciclón tropical podría tocar tierra en las costas de Guerrero.
Por otra parte, el paso de la onda tropical número 5 y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en la península de Yucatán, con afectaciones previstas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además de las lluvias, el fenómeno estará acompañado por fuertes rachas de viento y oleaje elevado. En las costas de Guerrero se prevén vientos de hasta 110 kilómetros por hora, mientras que el oleaje alcanzará entre cuatro y cinco metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Las autoridades meteorológicas alertaron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.
También advirtieron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y seguir las recomendaciones de las autoridades.
Onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados
Pese a las precipitaciones, la onda de calor continuará sobre gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Baja California
- Guerrero
- Oaxaca.
En otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores oscilarán entre los 35 y 40 grados.