Temporal de lluvias y onda de calor se ‘alojan’ en México en pleno periodo mundialista

Prevalecerá el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país.

La semana de inauguración del Mundial comenzará con lluvias intensas y una onda de calor en varios estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante el lunes 8 y martes 9 de junio persistirá la temporada de lluvias sobre gran parte del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a diversos estados del país con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico de 48 horas, la interacción de la depresión tropical Dos-E —que podría intensificarse a tormenta tropical Boris— con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión provocará lluvias fuertes a torrenciales en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Guerrero y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 150 y 250 milímetros de lluvia.

Asimismo, se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El SMN también advirtió que durante la madrugada del lunes el ciclón tropical podría tocar tierra en las costas de Guerrero.

Por otra parte, el paso de la onda tropical número 5 y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en la península de Yucatán, con afectaciones previstas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además de las lluvias, el fenómeno estará acompañado por fuertes rachas de viento y oleaje elevado. En las costas de Guerrero se prevén vientos de hasta 110 kilómetros por hora, mientras que el oleaje alcanzará entre cuatro y cinco metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades meteorológicas alertaron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

Encharcamientos en la Ciudad de México provocados por lluvias. (Cuartoscuro: Daniel Augusto)

También advirtieron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados

Pese a las precipitaciones, la onda de calor continuará sobre gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Baja California

Guerrero

Oaxaca.

En otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores oscilarán entre los 35 y 40 grados.