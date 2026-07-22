Ejército Mexicano despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas

El Ejército Mexicano desplegó a 100 elementos que se encargarán de fortalecer la paz en Zacatecas.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz en Zacatecas, a las 20: 00 horas de este miércoles 22 de julio de 2026, 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en Zacatecas.

El traslado se efectuó a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

A su arribo, el contingente se incorporará a las labores que desarrolla la 11/a. Zona Militar, en coordinación con los tres órdenes de gobierno en esa entidad.

Este personal se suma a los 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegados el pasado 19 de julio, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.

Entre sus principales misiones se encuentran los patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

Con este despliegue, la Secretaría de la Defensa Nacional fortalece las capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y de colaboración con los tres órdenes de gobierno de esa entidad, destinadas a acotar las actividades delictivas, mediante la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia, para contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la sociedad zacatecana, con acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población.