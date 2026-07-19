Refuerzan seguridad en Zacatecas: Ejército y Guardia Nacional se suman a operativos tras multihomicidio

400 elementos del Ejército y la Guardia Nacional se suman a las labores de seguridad en Zacatecas. (Foto: X de David Monreal)

Más de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron este domingo a Zacatecas para reforzar los operativos de seguridad en la entidad, luego del homicidio de 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados un día antes en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

El Gobierno del Estado informó que el contingente se sumó a las labores que ya realizan las corporaciones estatales de seguridad, con patrullajes, puntos de control y operativos regionales.

El despliegue también incorpora tres aeronaves para vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida: dos de la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

El despliegue operativo es derivado del multihomicidio que dejó 10 personas muertas. (Foto: X de David Monreal)

Tras el reforzamiento, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que, ante los hechos registrados en la entidad, se mantiene un despliegue operativo permanente y coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta en todo el territorio estatal.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó además que quedó instalado de manera permanente el Grupo de Inteligencia Operativa en la 11/a. Zona Militar, desde donde se coordinan las acciones conjuntas para reforzar la seguridad y preservar la tranquilidad de la población.

“Las instituciones continuarán trabajando de forma ininterrumpida, con presencia estratégica en diversas regiones del estado y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, señaló Monreal Ávila.

Posteriormente, el gobernador encabezó una reunión del Grupo de Inteligencia Operativa en las instalaciones de la Zona Militar para dar seguimiento a los operativos implementados tras el multihomicidio y evaluar las acciones que se desarrollan en coordinación con autoridades federales y estatales.

Previamente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionó de manera extraordinaria con la participación del Ejército Mexicano.

También, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial de Zacatecas, con el propósito de fortalecer las investigaciones y localizar a los responsables.

El Ejército Mexicano refuerza la vigilancia en Zacatecas. (Foto: X de David Monreal)

¿Quiénes son las víctimas del multihomicidio en Zacatecas?

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que las 10 víctimas ya fueron identificadas y que todas eran hombres.

Ocho eran originarias de Zacatecas y dos del estado de Durango. Entre ellas se encuentran el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre; el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez; el exregidor de Canatlán, Durango, Andrés Vázquez Gurrola; así como empresarios y productores de distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones continúan en coordinación con la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Quinta Región Militar y la Coordinación Territorial de la Guardia Nacional.

Las autoridades aseguraron que el despliegue de fuerzas federales y estatales permanecerá en Zacatecas mientras avanzan las indagatorias para esclarecer el crimen y detener a los responsables.