Adjudican en Zacatecas contratos por 104.5 mdp en sospechosa licitación

Con una licitación de un solo participante y sin competencia alguna, el ayuntamiento de la capital de Zacatecas adjudicó contratos por 104 millones 573 mil 612 pesos para el arrendamiento y mantenimiento de su flotilla vehicular oficial.

De acuerdo con el documento, con las firmas del presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, propuesto por la coalición PAN, PRI y PRD; la Síndica del municipio, Wendy Guadalupe Valdez Organista; la directora de Adquisiciones, Viridiana de la Torre Escobar; el Oficial Mayor Administrativo, Sergio Delgado Carrillo; y el Administrador Único de la empresa Jet Van Rental Car, S.A. de C.V., Cuauhtémoc Velázquez García, los recursos quedan comprometidos hasta el 2027.

El documento –del que EL FINANCIERO tiene copia– indica que el primer contrato, con registro PMZ/STYF/ARR/020/2025, corresponde a la Licitación Pública Nacional LPN/PMZ/DA-M1-2025. Este asigna 70 millones 699 mil 466 pesos a la empresa Jet Van Car Rental S.A. de C.V. para el arrendamiento de 70 unidades administrativas y de servicios.

El segundo, es otro contrato, bajo el folio PMZ/STYF/PS/027/2025 y derivado de la licitación LPN/PMZ/DA-M2-2025, que otorga 33 millones 874 mil 146 pesos a Automóviles COC de Zacatecas S.A. de C.V. por el concepto de mantenimiento integral para 62 unidades municipales.

De acuerdo con registros del mercado nacional de flotillas, el costo promedio anual por la renta de un vehículo oscila en los 200 mil pesos, lo que representaría una estimación de 14 millones de pesos anuales para un grupo de 70 unidades. Los documentos del acuerdo administrativo establecen que estos recursos del erario público permanecerán comprometidos hasta el año 2027.

En el caso del contrato de mantenimiento con Automóviles COC de Zacatecas, la vigencia estipulada abarca del 1 de mayo de 2025 al 31 de julio de 2027.

La adjudicación de estos contratos mediante la participación de un único postor limitó la confrontación de ofertas y la evaluación de alternativas de precio y condiciones técnicas en el mercado. Esta inversión se da en un contexto donde el municipio registra demandas pendientes en infraestructura urbana, servicios públicos y seguridad ciudadana.