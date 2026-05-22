Saúl Monreal ‘tira la toalla’ y descarta competir por candidatura de Zacatecas: ‘Morena me lo dejó claro’

El senador Saúl Monreal confirmó este viernes 22 de mayo que no buscará la candidatura por Zacatecas, luego de sostener una reunión por más de dos horas con la dirigente de Morena, Ariadna Montiel.

Aunque insistió en que “no es una obsesión”, Saúl Monreal reconoció que Ariadna Montiel le dejó claro que no podrá participar por la candidatura de Zacatecas, es decir, en una encuesta interna de Morena rumbo a 2027.

“Es un primer encuentro, pero también me dejó claro que no puedo participar en este momento. Lo entiendo, también entiendo mi momento y también entiendo el momento del partido”, expresó Monreal en entrevista con Azucena Uresti.

Por esta razón, el legislador explicó que durante la reunión pidió a Ariadna Montiel un reconocimiento a su trayectoria política y al liderazgo que representa en Zacatecas.

“Yo lo que le decía, incluso se lo dije a Ariadna: ‘No es mi obsesión, no se me va la vida, pero hay un reconocimiento a un liderazgo, porque no es nada más a un Monreal, es lo que hay detrás de Saúl Monreal’”, sostuvo.

Además, el senador reveló que la propia dirigente le argumentó que existe un resolutivo interno del Consejo Nacional de Morena que actualmente le impide ser considerado en las mediciones rumbo a las elecciones de 2027.

“Me dijo: ‘Oye, no puedes tú en este momento ser medido’. Tuvo un resolutivo en el Consejo Nacional. Lo tengo que acatar y te lo digo con honestidad”, relató Monreal sobre su plática con la líder de Morena.

Saúl Monreal asegura que ‘no dividirá’ a Morena tras bajarse de la candidatura de Zacatecas

El también hermano de Ricardo Monreal aseguró que no será un factor de división dentro del movimiento y adelantó que respaldará la estrategia de unidad del partido ante lo que calificó como una “embestida de la derecha”.

“Ahora tenemos que sumarnos, ahora tenemos que estar unidos ante una embestida de la derecha que quiere denostar al movimiento”, afirmó.

Incluso señaló que Morena enfrenta ataques relacionados con señalamientos de “narcogobierno”, por lo que consideró necesario cerrar filas rumbo al proceso electoral de 2027.

“En eso coincidimos: fortalecer el partido y fortalecer el movimiento”, agregó.

Finalmente, el senador reiteró que no buscará competir por otra fuerza política y que respetará las decisiones internas de Morena. “Nunca seré un factor de división, al contrario, voy a sumarme”, concluyó.