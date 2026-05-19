Morena alista ruta exprés para aprobar contrarreforma judicial de Sheinbaum antes de junio de 2027

Ricardo Monreal detalló el calendario legislativo propuesto por Morena para discutir y aprobar la contrarreforma al Poder Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La mayoría de Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se adelantó y diseñó lo que será la ruta exprés para aprobar la contrarreforma al Poder Judicial, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto de la ‘4T’ contiene que el jueves 21 de mayo se recibirá formalmente la iniciativa presidencial en la Comisión Permanente del Congreso, lo que implica la convocatoria inmediata del Poder Legislativo a un periodo extraordinario de sesiones para la última semana de mayo.

El propósito es que se vote en fast track el martes 26 de mayo en comisiones de los diputados y al día siguiente, miércoles 27, en el pleno.

El mismo miércoles se turnará y se aprobará en el Senado de la República para enviarlo a los Congresos de los estados, que lo votarían en un solo día, el jueves 28, para que el viernes 29 se haga la declaratoria constitucional para su validez oficial.

Este trámite se haría en el límite del plazo legal constitucional, el último día del mes de mayo, para que el Congreso pueda realizar modificaciones en materia electoral antes de que inicie el proceso de 2027.

Sobre el calendario propuesto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal, explicó que, una vez que se presente oficialmente la iniciativa ante la Comisión Permanente, se enviará a la Cámara de Diputados, se distribuirá a los integrantes de las comisiones respectivas, se hará el análisis técnico-jurídico de la iniciativa y se elaborará y votará el dictamen el martes 26.

Ya con el dictamen en manos de la Mesa Directiva, dijo, el miércoles 27 de mayo se propone que se instale formalmente el periodo extraordinario de sesiones en el Palacio Legislativo, para que el pleno conozca el documento aprobado en comisiones.

El morenista detalló que los grupos parlamentarios harán sus posicionamientos, se discutirá en lo general y en lo particular y, en caso de aprobación por mayoría calificada, el proyecto se remitirá de inmediato al Senado y posteriormente a las legislaturas de los estados.

¿De qué va la contrarreforma al Poder Juicial de Sheinbaum?

Monreal Ávila adelantó que la iniciativa anunciada por la presidenta Sheinbaum plantea reformas a varios artículos de la Constitución, no solo para cambiar la elección de junio de 2027 a junio de 2028, sino también del procedimiento, sobre una comisión coordinadora, de los consejos de selección, de la profesionalización permanente de jueces y magistrados y de la posibilidad de exámenes.

Indicó que el pasado lunes mismo se reunió con magistrados electorales “y todos coinciden en que es conveniente la no concurrencia de la elección, es decir, trasladarla del 27 al 28”.