Ariadna Montiel rechaza a ‘Travieso’ Arce en Morena: ‘Mi posición es que no se acepte su candidatura’

Todas los aspirantes a candidatos de Morena deben ser avalados por las comisiones del partido.

Ya lo rechazó Gerardo Fernández Noroña y ahora la candidatura de Jorge ‘Travieso’ Arce fue cuestionada por Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

La dirigente aclaró que ‘Travieso’ Arce no está afiliado a Morena y que su ingreso al partido como candidato tiene que ser avalado por la Comisión de Incorporaciones.

“Mi posición en la comisión, de la que soy parte, es que no se acepte su candidatura”, dijo Ariadna Montiel en rueda de prensa este lunes 18 de mayo.

¿Qué miembros de Morena no apoyan la incorporación de ‘Travieso’ Arce?

La primera crítica fue la del senador Gerardo Fernández Noroña, quien pidió que se cierren las ‘puertas’ de Morena a personajes que vienen de otros partidos políticos.

Miguel Torruco, subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideró que aceptar a ‘Travieso’ Arce como candidato sería un error. “La política no puede seguir premiando la fama por encima de la preparación”, afirmó.

Quien sí salió a defender la intención de ‘Travieso’ Arce de unirse a la Cuarta Transformación fue Sergio Mayer, quien se ‘puso el saco’ de la crítica a ‘candidatos famosos’. “Palabra sabías de un Nepo baby!!!”, publicó en X (antes Twitter).

Miguel Torruco es hijo de Miguel Torruco Márquez, quien ocupó la Secretaría de Turismo durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La vez que Jorge ‘Travieso’ Arce quiso ser candidato de la oposición

En las elecciones federales de 2024, ’Travieso’ Arce aspiró a una candidatura de diputado federal con la coalición contraria a Morena, formada por PAN, PRI y el extinto PRD.

Marko Cortés, el entonces dirigente nacional del PAN, le dio la bienvenida a la alianza e incluso apareció en una fotografía posando con Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición en 2024.

“¡Miren nada más! El querido ‘Travieso’, campeón mundial de boXeo, se une a nuestra esquina. Nuestra lucha debe ser con la guardia siempre arriba y el corazón en los guantes”, publicó la entonces aspirante presidencial en su cuenta de Instagram.

‘Travieso’ Arce buscó la candidatura a diputado federal de la alianza PAN-PRI-PRD por el distrito 3 de Hermosillo, pero enfrentó el rechazo de la comunidad que le recriminaba que él era de Sinaloa y no de Sonora.

El exboxeador no fue elegido como el candidato de la oposición, un resultado que lo llevó a una “depresión tremenda”. “Me fui de Hermosillo a mi casa. Me dolió tanto. Yo no sé perder, siempre quiero ganar. Y me fui bien agüitado”, contó en entrevista con Telemax Digital.

Las elecciones intermedias del próximo año incluyen la renovación total de la Cámara de Diputados donde la 4T tiene mayoría calificada, lo que le ha permitido aprobar como ‘aplanadora’ las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También se elegirán 17 gubernaturas, un proceso en el que Morena buscará arrebatar los gobiernos de Chihuahua, Querétaro y Nuevo León a la oposición conformada por el PAN y Movimiento Ciudadano.