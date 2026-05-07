PERFIL: ¿Quién es Ariadna Montiel, la dirigente de Morena que se ganó la confianza de AMLO?

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, se ganó la confianza de AMO y ahora es líder del partido guinda.

Ariadna Montiel, la nueva dirigente de Morena, llegó a ser líder del partido guinda gracias a que antes se ganó la confianza de Andrés Manuel López Obrador en los inicios del movimiento.

“Montiel es uno de esos cuadros que hicieron posible el ascenso de “el licenciado”, como algunos llaman a Andrés Manuel López Obrador. Se trata de militantes de disciplina y lealtad sin fisuras que instrumentaron toda táctica de AMLO”, escribe Salvador Camarena en su columna de El Financiero: La era de Ariadna, que se publica este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con Camarena, Ariadna Montiel obtuvo la total confianza de AMLO al desplazar a otro de los operadores del expresidente.

Se trata de Gabriel García Hernández quien también fue uno de los fundadores de Morena. Antes fue funcionario del entonces Distrito Federal y más tarde, coordinador General de Programas para el Desarrollo en el inicio del sexenio de López Obrador.

“Gabriel García Hernández y Montiel protagonizaron una pugna en al arranque del pasado sexenio, y luego de que ella se mostrara más discreta y eficaz, el primero tuvo que volver al Senado (hoy es diputado)”, añade el columnista.

¿Qué sabemos de Ariadna Montiel, dirigente de Morena?

“Montiel viene de una escuela de movimiento territorial. Lleva más de media vida en la lucha por los derechos de los pobres a tener vivienda y digno bienestar”, cuenta Camarena.

Ariadna Montiel estudió la carrera de Arquitectura y desde 1999 fue integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En 2002, fue titular de la Secretaría de Jóvenes del PRD en el Distrito Federal y al año siguiente fue designada como secretaria de Finanzas del mismo partido.

Dicho puesto lo ocupó hasta 2006 cuando fue secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del PRD en el Distrito Federal.

De 2006 a 2012, Montiel fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del entonces Distrito Federal.

Se integró como diputada local de Morena para el periodo de 2015 a 2018. Fue presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea del Distrito Federal y secretaria de distintas comisiones.

A partir de 2022 fue nombrada como secretaria del Bienestar en el sexenio de López Obrador y se mantuvo en ese cargo hasta que hace unas semanas Ariadna Montiel le presentó su renuncia a Claudia Sheinbaum para participar por la dirigencia de Morena.

Este será el reto a vencer por Ariadna Montiel como dirigente de Morena

Uno de los primeros retos para Ariadna Montiel como dirigente de Morena será ganar Chihuahua en las elecciones de 2027 debido a que hace seis años el Partido Acción Nacional (PAN) triunfó en el estado.

“Chihuahua será un laboratorio de revancha para Ariadna Montiel, y por lo mismo hay expectativa sobre las reglas que impondrá para definir las candidaturas, y particularmente la chihuahuense”, dice Salvador Camarena.

La muestra ocurrió hace unos días con el intercambio de declaraciones entre Montiel y la gobernadora Maru Campos por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

El posible método de Ariadna Montiel para operar las elecciones de 2027 serán territorio y operación, pero al descartar a candidatos que tengan acusaciones que afecten al partido.