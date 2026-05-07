Clima en Puebla y Morelos: Prevén calor y cielo medio nublado para este viernes 8 de mayo

Este viernes 8 de mayo, la zona de Puebla y Morelos se prepara para un día caluroso con cielo medio nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una onda de calor dominará gran parte del país, impactando directamente en estas entidades del centro-sur de México. Se esperan temperaturas elevadas que requerirán precauciones.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperatura habrá en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, la temperatura mínima será de 14.3°C y la máxima alcanzará los 29.3°C. Los municipios de Puebla, como la capital, registrarán una temperatura actual de 27.9°C, con un rango que estará entre los 14°C y 30°C durante el día.

Cuernavaca, en Morelos, será la ciudad más cálida de la zona, con una mínima de 15.3°C y una máxima de 31.7°C. Por su parte, en Cholula, Puebla, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 28.0°C. San Andrés Cholula, por ejemplo, tendrá una temperatura actual de 27.3°C.

¿Se esperan lluvias este viernes en la región?

La mayor parte de la región, incluyendo Puebla, Cuernavaca y Cholula, presentará cielo medio nublado durante el día. La probabilidad de lluvia es baja, lo que mantendrá las condiciones secas y cálidas. No hay pronóstico de precipitaciones significativas para este viernes en la zona.

El viento en Puebla soplará a 10 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, alrededor de 6 km/h. Cholula registrará vientos de 9 km/h. La humedad será prácticamente nula en las tres ciudades, lo que podría acentuar la sensación de calor durante las horas centrales del día.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:Viernes 8 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.Sábado 9 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo despejado, viento de 10 km/h.Domingo 10 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Se espera que el calor se mantenga durante el fin de semana, con temperaturas máximas cercanas a los 30°C. El sábado predominará un cielo despejado, mientras que el domingo volverá a ser medio nublado. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 14°C y 15°C, ofreciendo noches más frescas.

¿Qué precauciones tomar ante el calor de la región?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado bebiendo mucha agua, incluso si no se siente sed. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad. Proteja a niños y adultos mayores del sol.

Use ropa ligera de colores claros y manga larga, sombrero o gorra, y gafas de sol. No deje mascotas ni personas dentro de vehículos cerrados, ya que las temperaturas interiores pueden subir rápidamente. También es importante aplicar protector solar con un factor de protección adecuado.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para la zona?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se aconseja consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas de Protección Civil de cada estado. Estos organismos ofrecen datos precisos para planificar actividades y tomar las precauciones necesarias.

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