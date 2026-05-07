¡BTS está en la cocina!: El día que V, cantante de la banda de k-pop, trabajó en un restaurante de Bacalar

Desde banderillas coreanas hasta ramen formaban parte del menú de La cocina de Jinny. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock/Unsplash)

Imagina estar de vacaciones en Bacalar, entrar a un restaurante de comida coreana y que la persona que te sirva tu plato de ramyeon sea V, integrante de la banda de k-pop BTS. ¡Todas nos desmayaríamos!

Esto —que sin duda es el sueño de muchas ARMY— fue lo que les ocurrió a algunas personas que acudieron a comer a un restaurante dentro del Hotel Diosa del Agua, en Quintana Roo.

Y no, esto no pertenece a un k-drama, sino a un reality show llamado La cocina de Jinny, en donde el cantante de BTS participó como uno de los ayudantes de los chefs e incluso aprendió algunas frases en español.

De ahí que su mensaje en Palacio Nacional —luego de la reunión que BTS tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum— haya sido tan fluido: “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, hemos extrañado muchísimo a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima”, dijo.

El cantante de BTS trabajó en 'La cocina de Jinny' debido a que participó en un reality show. (Foto: Shutterstock).

¿Cómo era ‘La cocina de Jinny’ donde trabajó V?

Durante 2023 se lanzó la primera temporada de La cocina de Jinny, un reality show que puso a prueba las habilidades culinarias del idol y de un equipo de chefs coreanos, ya que el objetivo era sacar adelante el negocio.

En el programa, el proyecto era liderado por Jin, quien durante el primer episodio fue presentado como el jefe serio con el negocio; junto a él trabajaban Yu Mi, la ejecutiva; Seo Jun, el jefe de cocina, y Woo Shik, el viejo aprendiz.

Tae Hyung, nombre real de V de BTS, participaba como el nuevo aprendiz de la cocina; sin embargo, sus tareas no eran tan sencillas como parecían, ya que bajo el slogan “La ganancia es lo primero”, debían esforzarse para mantener el restaurante.

La especialidad del lugar era la comida coreana callejera, como las banderillas de salchicha empanizada y frita, aunque también preparaban recetas tradicionales de ramyeon, tteokbokki, tazones de arroz y pollo frito.

Aunque el restaurante abría mientras se grababa el programa, los clientes eran reales y, con el paso de los días, comenzaron a abarrotar el lugar, ordenando grandes cantidades de comida para llevar o reservando mesas para varias personas.

¿Cómo fue la participación de V en ‘La cocina de Jinny’?

Para todos los integrantes del reality show había retos importantes: el principal era el idioma. Al estar en Bacalar, debían acudir a mercados y comercios locales para comprar los insumos del restaurante, por lo que tenían que hablar español.

En algunas escenas aparece V conversando con una mujer que vende pollo y, en otro momento, acude a comprar ropa, donde a pesar de las dificultades logra hacerse entender.

Los clips del reality también muestran parte de las habilidades que V fue adquiriendo poco a poco, ya que se le ve preparando alimentos, entre ellos las banderillas de salchicha, las cuales logró hacer con ayuda de Seo Jun.

A pesar de que V trabajaba turnos completos en el restaurante, no solía salir con frecuencia de la cocina; sin embargo, algunas personas tuvieron la fortuna de recibir sus platillos de manos del cantante.

Cuando lo hacía, V solía hablar en español y hacer preguntas sobre los alimentos, ya que antes de llegar a Bacalar anotó y memorizó frases que pudieran serle útiles.

Debido a que su español no era tan claro, algunos comensales solían ayudarle e incluso, en una ocasión, lo felicitaron porque el pollo frito que preparó tenía muy buen sabor.

Claro que su labor como mesero en La cocina de Jinny no pasó desapercibida, pues en diferentes ocasiones lo reconocieron e incluso le dejaron algunas notas como: “Te amo, Kim Tae-hyung”.

¿En dónde estaba ‘La cocina de Jinny’?

La cocina de Jinny se ubicaba dentro del Hotel Diosa del Agua, en Bacalar, ya que aprovecharon las instalaciones del establecimiento para montar el negocio del reality show.

A pesar de que han pasado tres años desde que se grabó el programa, el lugar conserva algunos guiños a La cocina de Jinny, como figuras de tamaño real de V y fotografías del elenco distribuidas por distintas áreas del hotel.

En el menú del restaurante del Hotel Diosa del Agua hay platillos como pan francés, hotcakes, enchiladas, chilaquiles, omelettes y fajitas de carne de res, aunque también mantiene algunos platos de comida coreana.

Entre ellos se encuentran arroz con pollo, ramen coreano, fideos, bibimbap y las tradicionales banderillas coreanas. Se desconoce el precio de los alimentos, debido a que el restaurante no tiene disponible su menú en redes sociales ni en su sitio web.

El Hotel Diosa del Agua se encuentra en avenida 1, Costera Norte 200, entre las calles 32 y 34, colonia Mario Villanueva Madrid, en Bacalar, Quintana Roo.

Si quieres ver a V trabajando en un restaurante en Bacalar, puedes encontrar el reality show en Amazon Prime Video. El cantante de BTS apareció en la primera temporada; además, también hay algunos clips disponibles en YouTube.