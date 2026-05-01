‘Fuera, fuera, ratero’: ¿Cuánto cuesta comer en El Cardenal, restaurante donde confrontaron a Noroña?

El Cardenal ofrece una amplia variedad de alimentos de la gastronomía mexicana como escamoles al epazote y panuchos. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Aunque políticos como Sandra Cuevas o la propia presidenta Claudia Sheinbaum suelen tener buenas experiencias al comer fuera de casa, este no fue el caso de Gerardo Fernández Noroña, quien fue confrontado una vez más por comensales de un restaurante.

Los hechos ocurrieron en una de las sucursales de El Cardenal, uno de los sitios más frecuentados por Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio y donde incluso celebró uno de los cumpleaños de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

El político explicó que la situación se presentó una vez que finalizó su desayuno. El Cardenal ofrece una carta variada de platillos que van desde fruta de temporada hasta pancita para disfrutar por las mañanas.

Fernández Noroña lamentó que lo hubieran insultado en el restaurante. (Cuartoscuro)

Además, cuenta con opciones de almuerzo y comida con menús basados en la gastronomía mexicana tradicional. Incluso se pueden encontrar escamoles preparados de diferentes maneras, pero, ¿cuánto cuesta comer aquí?

¿Qué le pasó a Noroña en El Cardenal?

Gerardo Fernández Noroña acudió a desayunar a El Cardenal la mañana de este viernes, donde disfrutó de los platillos; sin embargo, al salir, uno de los comensales se acercó para confrontarlo.

“Al salir, un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno, una hora, cobardemente empezó a gritar”, explicó en un mensaje en redes sociales. En un video que circula en internet se escuchan parte de los reclamos: “Fuera, fuera, ratero, narco, cobarde”.

El político intentó responder a la persona que lo confrontó; sin embargo, otras personas se unieron para pedirle que se retirara del lugar. Fernández Noroña lamentó lo ocurrido y negó ser parte del crimen organizado.

“Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires”, afirmó, al tiempo que aseguró contar con “el respaldo del pueblo”.

¿Cuál es el restaurante donde confrontaron a Noroña?

El lugar donde ocurrió el incidente es El Cardenal, sucursal Alameda, ubicada dentro del Hotel Hilton Reforma. Aunque este recinto es relativamente nuevo, el restaurante tiene una historia de 57 años en la capital.

El Cardenal abrió en 1969 por iniciativa de Oliva Garizurieta y Jesús Briz, esposos y padres de siete hijos, quienes comenzaron el proyecto con el objetivo de sacar adelante a su familia.

Para 1984 abrieron una segunda sucursal en la calle de Palma, en la Ciudad de México, donde modernizaron sus procesos sin modificar recetas ni sazón.

A pesar de ello, la cocina se ha mantenido fiel a la gastronomía mexicana tradicional, con ingredientes de alta calidad. Incluso las tortillas se elaboran desde cero mediante nixtamalización.

La sucursal Alameda cuenta con un amplio salón para recibir a comensales que acuden solos, en pareja o en familia. Además, ofrece pan dulce recién horneado.

¿Cuánto cuesta comer en El Cardenal?

El Cardenal ofrece dos cartas dependiendo del horario: una de desayunos y almuerzos, y otra de comidas. En ambas se pueden encontrar platillos clásicos de la cocina mexicana, como chilaquiles con cecina, pancita de res estilo Michoacán, huarache con costilla, enchiladas, chile relleno, mixiote de cordero, chamorro al pibil, panuchos con cochinita pibil y escamoles con huevo.

Los precios de los desayunos van desde 148 pesos por los huevos ahogados en frijoles de la olla hasta 310 pesos por la arrachera con chilaquiles.

Para iniciar

Jugo: 65 pesos

Fruta de temporada: 65 pesos

Suprema de toronja: 65 pesos

Ensalada de frutas: 140 pesos

Huevos

Tortilla de huevo con escamoles: 290 pesos

Al gusto: 148 pesos

Revueltos a la cazuela: 165 pesos

Ahogados en frijoles de la olla: 148 pesos

Aporreado estilo El Cardenal: 198 pesos

Omelette de flor de calabaza en salsa verde: 165 pesos

Para el almuerzo

Huarache con costilla: 245 pesos

Arrachera con chilaquiles: 310 pesos

Chilaquiles con pollo: 189 pesos

Gorditas hidalguenses: 210 pesos

Enchiladas de carnitas: 225 pesos

Hígado de res encebollado: 148 pesos

Chicharrón en salsa verde: 160 pesos

Enchiladas mineras: 190 pesos

Birria de res: 190 pesos

Enchiladas verdes de lengua: 290 pesos

El restaurante al que fue Noroña tiene un menú de desayunos y otro de almuerzos. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Un clásico en El Cardenal es el chocolate que se espuma en la mesa antes de servirlo, con un precio de 87 pesos por taza. También destaca el pan dulce recién horneado, que cuesta alrededor de 50 pesos.

El pan puede acompañarse con nata, elaborada con leche y mantequilla del propio rancho del restaurante; la orden tiene un costo de 50 pesos.

En promedio, desayunar en El Cardenal, como lo hizo Noroña, cuesta entre 350 y 420 pesos por persona, considerando una taza de chocolate, un pan con nata y un plato fuerte.

La sucursal Alameda, donde ocurrió el incidente, se ubica en avenida Juárez número 70, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.