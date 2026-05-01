¡Atención, ARMY! Ticketmaster liberará boletos para los conciertos de BTS en México: ¿Cuándo y a qué hora?

Una rosa blanca se le apareció a las ARMYs. Ticketmaster pondrá a la venta más boletos para los conciertos de BTS en México, de acuerdo con un comunicado de OCESA publicado en sus redes sociales.

Los boletos para los shows de BTS en el Estadio GNP se deben a ajustes en la producción del evento y a la cancelación de compras que no cumplieron con los términos establecidos, informó Ticketmaster.

De acuerdo con la boletera, habrá un número limitado de entradas para los shows de BTS en CDMX.

Los boletos estarán disponibles únicamente en línea y bajo las mismas condiciones de la venta inicial. Los precios no tendrán cambios respecto a las etapas anteriores. Cada usuario podrá adquirir hasta 4 boletos por fecha de presentación, límite que se mantiene sin modificaciones.

¿Cuándo se liberan los nuevos boletos para BTS en México?

De acuerdo con el comunicado oficial, la liberación de boletos para el show de BTS en México se realizará el 2 de mayo a las 14:00 horas a través de Ticketmaster. La sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes, por lo que se recomienda a los usuarios ingresar con anticipación para asegurar un lugar en la fila.

La venta seguirá el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido, sin apartados ni reservas previas.

Información en desarrollo...