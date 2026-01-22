Mapa, secciones y precios del concierto de BTS en México: ¿Cuáles son los boletos más caros y más baratos?

El ARMY está listo para pelear sus boletos para los conciertos de BTS en México: tras presionar en redes sociales y ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el fandom ya tiene información sobre el mapa, precios y paquetes VIP para hacer su compra, ¿pero cuáles son las entradas que más convienen?

BTS estará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La gira mundial acompaña el lanzamiento del nuevo disco Arirang del grupo, cuyo estreno está programado para el 20 de marzo. Es el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde Proof (2022).

Tras el lanzamiento del álbum, BTS iniciará una gira que abarcará 34 ciudades y 79 conciertos, lo que marca el regreso del septeto como formación completa tras concluir el servicio militar obligatorio.

BTS regresa a los escenarios. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Mapa del concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros

Ticketmaster publicó el mapa oficial de BTS en México el pasado 19 de enero y posteriormente subió una versión más detallada con las secciones:

Platino A

Platino B

Verde

Naranja A

Naranja B

Morado

PDC (personas con discapacidad)

Naranja C

A diferencia de otros conciertos en el Estadio GNP, esta vez no hay zona general B, ni ninguna sección de pie, es decir: todas las entradas son con asiento asignado y rodean al escenario 360, el cual también tienen en otros países como Japón y Corea del Sur, lo que permite visibilidad desde distintos ángulos del recinto.

Mapa del Estadio GNP para BTS. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

Lista de precios del Estadio GNP Seguros para el concierto de BTS 2026

Ocesa K-Pop publicó este 22 de enero los precios oficiales, los cuales van de 1,767 a 13,330 pesos mexicanos con cargos incluidos, al cual hay que sumar los 50 pesos por procesamiento de orden de la boletera:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

Para los paquetes VIP de BTS, el precio máximo será de $17,782 MXN y no habrá tarifa dinámica, es decir, los precios no cambiarán durante las fases de venta.

Los boletos más caros y los más baratos del concierto de BTS en México

Si cruzamos la información oficial, así quedarían los precios de cada zona:

Con base en el mapa y la lista oficial de precios, los boletos más caros corresponden a la experiencia VIP (17,782 pesos) y Platino A (13,330 pesos). Estas zonas se ubican en los puntos más cercanos al escenario y ofrecen acceso preferencial, en el caso del paquete VIP, a beneficios adicionales como soundcheck previo, entrada anticipada y artículos exclusivos.

En contraste, los boletos más baratos disponibles para los conciertos de BTS en Ciudad de México son los de la zona Naranja C (1,767 pesos). Esta sección se localiza en los niveles más altos y alejados del escenario, de acuerdo con el mapa oficial del recinto.

Presupuesto alto (mejor experiencia posible)

Platino A – $13,330. La mejor vista del concierto: cercanía total, vista frontal y experiencia premium.

La mejor vista del concierto: cercanía total, vista frontal y experiencia premium. Recomendación clara para fans que buscan vivir el show completo sin limitaciones visuales.

Presupuesto medio–alto (excelente vista sin pagar lo máximo)

Platino B – $8,953 Campo o gradería baja lateral, muy cercano al escenario.

Campo o gradería baja lateral, muy cercano al escenario. Verde – $8,482 Primer anillo, vista elevada pero nítida.

Presupuesto medio (mejor balance calidad–precio)

Naranja A – $8,010 Ideal para ver producción, pantallas y coreografías completas.

Ideal para ver producción, pantallas y coreografías completas. Naranja B – $4,948 Buena perspectiva general, con distancia moderada.

Presupuesto controlado

Secciones 101 a 108 – $4,476 Gradería frontal media, buena vista directa pero más alejada.

Presupuesto más económico

Naranja C – $1,767 Zona más alta del estadio, vista lejana pero completa del espectáculo.

Ángel Rey, creador de contenido especializado en conciertos, publicó en X sus recomendaciones para el show en un mapa:

Fechas, preventa y venta general de BTS en CDMX

La venta de boletos será exclusivamente en línea a través de Ticketmaster, y cada persona puede adquirir hasta cuatro boletos por concierto.

Venta ARMY Membership : Del viernes 23 de enero de 2026, 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026, 10:00 p.m.

: Del viernes 23 de enero de 2026, 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026, 10:00 p.m. Venta ARMY Membership – Paquetes VIP : Del viernes 23 de enero de 2026, 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026, 10:00 p.m.

: Del viernes 23 de enero de 2026, 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026, 10:00 p.m. Venta general – Paquetes VIP : Del sábado 24 de enero de 2026, 9:00 a.m. al jueves 7 de mayo de 2026, 8:00 p.m.

: Del sábado 24 de enero de 2026, 9:00 a.m. al jueves 7 de mayo de 2026, 8:00 p.m. Venta general: A partir del sábado 24 de enero de 2026, 9:00 a.m.

Para acceder a la preventa será obligatorio contar con ARMY Membership, así como tener vinculadas las cuentas de Weverse y Ticketmaster con el mismo correo electrónico. Ticketmaster detalló que el número de ARMY Membership, de nueve dígitos y que comienza con “BA”, funcionará como código de acceso.

Con información de EFE