¿Habrá precios dinámicos para los conciertos de BTS en México? Esto dice Ocesa

Los boletos más caros de BTS tienen un costo de 17 mil 782, ya que se trata de los paquetes VIP para los shows. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/ AP)

¡Los precios de los boletos para los conciertos de BTS ya están aquí! En un comunicado Ocesa publicó la lista completa de los costos y además brindó información adicional sobre las entradas para los shows en el Estadio GNP Seguros.

Entre los datos que compartió la promotora de conciertos se encuentra una de las dudas más frecuentes de las ARMY: qué pasará con la tarifa dinámica de la boletera Ticketmaster.

Pues desde que BTS anunció conciertos en la Ciudad de México, las fans llegaron a especular que pondría ser una medida que Ticketmaster podría en marcha tanto en la venta como en la preventa de boletos para la banda de k-pop.

Concierto de BTS en México: ¿Se aplicará la tarifa dinámica?

Los precios dinámicos de Ticketmaster preocuparon a las ARMY, debido a que con este sistema a mayor demanda se aumenta gradualmente el precio de las entradas, por lo cual, se rumoró que estas tendrían un costo muy elevado.

Una situación que vivieron los fans de la banda británica Oasis en Reino Unido cuando intentaban comprar entradas para el reencuentro de los hermanos Gallagher, ya que los boletos pasaron de costar 148.50 libras a 355.20, según reportó The Guardian.

Ante las dudas, Ocesa explicó que para los espectáculos de los intérpretes de ‘Butter’ no se aplicarán los precios dinámicos, lo que quiere decir que los costos divulgados serán los mismos sin importar cuántas personas quieran comprarlos.

ARCHIVO - El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

“Los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general”, escribió la promotora, quien agregó que las entradas tendrán un cargo adicional de 50 pesos por el concepto de ‘procesamiento de orden’.

“Esta tarifa se cobra una vez por pedido para cubrir los costos asociados con la administración y operación de las órdenes de compra de boleto”, explica el sitio de Ticketmaster.

¿Cuánto cuesta un boleto de BTS en México?

Los boletos de BTS tienen un rango de precios que inicia en mil 767 pesos y alcanza los 13 mil 333 pesos, los precios cambian dependiendo de la zona del Estadio GNP Seguros en la que quieras estar.

La lista completa y oficial de precios para BTS es la siguiente:

1,767 pesos

2,840 pesos

4,476 pesos

4,948 pesos

8,010 pesos

8,482 pesos

8,953 pesos

13,330 pesos

Mapa del Estadio GNP para BTS. (Foto: www.ticketmaster.com.mx).

Recuerda que Ticketmaster informó que el escenario de BTS en la Ciudad de México será circular y el espectáculo se dará en formato 360, por lo cual, es posible que tengas buena visibilidad en cualquier zona.

BTS en el Estadio GNP Seguros: ¿Cuánto cuestan los paquetes VIP y qué incluyen?

El Soundcheck Package incluye diferentes beneficios adicionales a los de una entrada tradicional, tal como:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP durante el evento

Para poder acceder a estos beneficios deberás pagar un extra, ya que los paquetes VIP de BTS en México tienen un precio de 17 mil 782 pesos, con cargos por servicio incluidos, de acuerdo con el comunicado de Ocesa.

Fechas clave: ¿Cuándo es la preventa y la venta de entradas para BTS?

La preventa de boletos para BTS se realizará el viernes 23 de enero, en dos horarios diferentes:

Conciertos del 7 y 9 de mayo : la preventa es el viernes 23 de enero a las 9:00 de la mañana.

: la preventa es el viernes 23 de enero a las 9:00 de la mañana. Concierto del 10 de mayo: la preventa es el viernes 23 de enero a las 12:00 del día.

Los boletos de la preventa estarán disponibles únicamente para aquellas personas que hicieron el registro de su ARMY Membership. Para poder desbloquear la venta anticipada deberás colocar el número de tu membresía.

El último disco de BTS se estrenó en 2022 y fue titulado 'Proof'. (Foto: Shutterstock)

La preventa para BTS acaba el 23 de enero a las 9:59 de la noche. Tras ella comenzará la venta general el 24 de enero a las 9:00 de la mañana y hasta agotar existencias.