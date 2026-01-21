Carín León es diagnosticado con dengue: Pospone conciertos en Feria de León 2026

Carín León contrajo dengue y está siguiendo las indicaciones médicas. (Fotos: Cuartoscuro.com / Shutterstock).

Carín León, intérprete de ‘La boda del Huitlacoche’, fue diagnosticado con dengue, lo que obligó a su equipo de trabajo a posponer sus conciertos previstos para la Feria de León 2026.

El Management del Carín León informó en un comunicado oficial, publicado en Instagram, que las presentaciones agendadas para enero en el Palenque de la Feria de León serán pospuestas “por motivos de salud”: “El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”.

No se dieron detalles adicionales sobre la salud del músico de regional mexicano.

¿Cuándo son los conciertos de Carín León en la Feria de León 2026?

Los conciertos no se cancelan de manera definitiva, sino que serán reprogramados en las siguientes fechas:

22 de enero → 5 de febrero

23 de enero → 6 de febrero

La administración del artista también aclaró que los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos, respetando las fechas correspondientes indicadas en el aviso oficial, sin necesidad de realizar cambios o trámites adicionales.

El equipo de Carín León agregó que la decisión fue tomada priorizando la salud del cantante y la calidad de las presentaciones que ofrecerá al público.

Carín León pospuso conciertos en la Feria de León. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

¿Qué es el dengue, enfermedad que contrajo Carín León?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta infección no se transmite de persona a persona y es común en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en zonas donde existe acumulación de agua estancada.

El IMSS detalla que existen tres manifestaciones principales de la enfermedad:

Fiebre de dengue

Fiebre hemorrágica

Shock hemorrágico

El dengue se transmite por picadura de mosquito. (Shutterstock)

Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 7 días después de la picadura y pueden incluir fiebre, dolor intenso de cabeza, dolor de huesos, náuseas, vómito, erupciones en la piel, falta de apetito y dolor abdominal. En casos graves, el dengue puede derivar en hemorragias, convulsiones o deshidratación severa.

Mayo Clinic explica que el dengue puede causar fiebre alta de hasta 40 grados Celsius, acompañada de síntomas similares a la gripe.

En la mayoría de los casos, la recuperación ocurre en aproximadamente una semana, aunque la institución advierte que el dengue grave puede causar sangrados internos, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

Mayo Clinic señala que los signos de alerta incluyen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, nariz o heces, dificultad para respirar y fatiga extrema. Ante estos síntomas, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Debido a estos riesgos, los especialistas recomiendan reposo, hidratación constante y seguimiento médico, además de evitar la automedicación.

Tratamiento y medidas de prevención del dengue

El IMSS indica que no existe un tratamiento específico para curar el dengue, por lo que el manejo se basa en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Entre las recomendaciones médicas se incluyen:

Tomar abundantes líquidos

Guardar reposo

No automedicarse

Evitar nuevas picaduras de mosquitos

Para prevenir la propagación del virus, las autoridades sanitarias recomiendan usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, aplicar repelente, instalar mosquiteros, eliminar agua estancada y mantener limpios los contenedores de agua.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la vacuna contra el dengue no es suficiente por sí sola, por lo que la principal estrategia sigue siendo el control del mosquito transmisor y la prevención de picaduras.