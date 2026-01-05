Feria de León 2026: ¿Qué artistas estarán en el ‘Foro de la Gente’ y cómo comprar boletos?

La Feria de León 2026 tendrá en el 'Foro de la Gente' artistas como Tïesto, Paty Cantú, Zoé y Los Recoditos.

La Feria de León 2026 está próxima a iniciar, y para celebrar por todo lo alto regaló entradas al ‘Foro de la Gente’ para ver algunos de los actos participantes, mismos que se agotan en cuanto se abren los registros. Sin embargo, hay más música para celebrar.

En el mismo foro donde bandas como Los Recoditos, Enjambre y Foo Fighters tocarán gratis, otros artistas de talla nacional e internacional tocarán sus temas más populares para poner a bailar a todos los asistentes.

Del 9 de enero al 4 de febrero, la música no parará en la Feria de León; el Palenque es otro de los escenarios más esperados, pero aquí te compartimos lo que debes saber del ‘Foro de la Gente’.

Lista de bandas que tocarán en el ‘Foro de la Gente’ en la Feria de León 2026

“Este año celebramos 450 años de León y 150 años de la Feria Estatal de León, la feria familiar que tanto queremos. Y porque esta fiesta es de ustedes, el 9 de enero en el #DíaDeLaGente, la inauguración será gratuita”, explica Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, en un video a través de redes sociales.

Como una manera de comenzar ‘con todo’ la edición 150 de la feria, en días pasados se anunciaron entradas gratuitas limitadas a algunos de los shows más esperados.

Desde música regional mexicana hasta electrónica, además de pop y rock, son algunos de los géneros musicales presentes en la primera feria estatal del año, que promete ser una de las más especiales.

La lista de artistas para esta edición de la Feria de León es:

¿Dónde se presentarán los artistas del Foro de la Gente y cómo adquirir boletos?

Todos ellos tocarán en el llamado ‘Foro de la Gente’, presentado por Mazada Línea Cero, muy cerca del Palenque de León donde también habrá mucha música, sobre todo de géneros regionales como banda y norteña.

Para adquirir boletos es necesario entrar a la página oficial del Foro de la Gente y elegir a los artistas que quieras ver en el Foro Mazda, ubicado en las inmediaciones de la Feria de León.

El precio depende del artista que quieras ver, así como la zona a comprar boletos; en la mayoría de los casos, solo hay boletos ‘Línea Cero’ disponibles, que son los más cercanos al escenario.

Feria de León 2026: ¿Cuándo y dónde es?

La Feria Estatal de León en su edición 2026 comienza el 9 de enero, en el llamado ‘Día de la Gente’, y concluye casi un mes después, el 4 de febrero en las inmediaciones de la Feria, ubicadas al lado del Estadio León.

En este sitio no solo habrá la presentación de artistas nacionales e internacionales; cientos de expositores presentarán productos ‘originarios’ del estado, como la cajeta o el calzado.

¿Qué artistas se presentan en el Palenque de la Feria de León 2026?

El otro escenario de la Feria de León es el Palenque, donde los boletos ya están a la venta en el sitio oficial de TicketApp, solo tienes que buscar a la banda o artista de tu preferencia.

Esta es la cartelera del escenario Palenque de la Feria de León 2026: