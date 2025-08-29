‘Vamos por la ruta correcta’: Gobernadora de Guanajuato presenta ‘corte de caja’

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó este jueves un balance de resultados en temas como seguridad, agua, mujeres, economía, salud, educación e infraestructura.

“Estoy aquí para mostrarles que vamos por la ruta correcta… Pese a las resistencias y lo complejo del camino, hay que hacer lo correcto… en Guanajuato estamos logrando lo imposible, y vamos a seguir haciendo posible lo imposible”, enfatizó la Gobernadora.

La primera mujer en gobernar Guanajuato presentó el ‘corte de caja’ 30 días antes de que se cumpla su primer año de gobierno, pues ella asumió el cargo el 26 de septiembre de 2024. Como en política la forma es fondo, este acto fue interpretado como un ‘madruguete’ hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo primer informe de gobierno será apenas este lunes 1 de septiembre.

El evento de la gobernadora panista de Guanajuato fue denominado ‘El momento de la gente’, y consistió en un informe donde Libia Dennise García habló de los resultados conseguidos a casi un año de su gobierno. Frente a cientos de personas congregadas en una de las salas del Poliforum, en León, la Gobernadora aseguró que “vamos por la ruta correcta”.

En el tema de seguridad, la gobernadora dijo que Guanajuato reporta una disminución del 47 por ciento en homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a julio del 2025, y reportó que Guanajuato pasó de estar en los primeros lugares, a ocupar el octavo lugar nacional en la tasa de homicidios.

“Hoy los indicadores nos dan la razón, hay una disminución significativa y sostenida de los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 9.4 en septiembre de 2024, que fue cuando asumimos esta responsabilidad, a 5 en julio de 2025, una reducción del 47 por ciento.

Tan solo de febrero a julio de 2025, Guanajuato redujo hasta 60 por ciento su promedio diario de homicidios dolosos. Hoy, Guanajuato ocupa el octavo lugar nacional en tasa por cada 100 mil habitantes y vamos por más, porque aún no estamos donde queremos”, señaló la gobernadora.

En el evento se proyectó un video donde la propia presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, ratificaron, de viva voz, que los delitos han disminuido en Guanajuato.

La Gobernadora agradeció al gobierno federal y a sus instituciones por hacer equipo con Guanajuato para avanzar en el tema de seguridad, aunque reconoció que todavía hay muchos retos por cumplir para garantizar la paz y tranquilidad que la sociedad requiere.

“Quiero ser muy honesta con ustedes, en la implementación de la estrategia habrá momentos, como los ha habido, que generan desesperanza, miedo, dolor y rabia, pero no daremos ni un paso atrás; y hoy quiero dejar muy claro que con el firme compromiso de las Fiscalías y del Poder Judicial no habrá impunidad para aquellos que dañan a nuestra sociedad”, enfatizó.

Además, Libia García anunció la creación de un grupo interinstitucional especializado en atender los robos carreteros, mismo que entrará en funciones a la brevedad: “vamos a lograr el objetivo de cero robos en carreteras en nuestro estado”.

Asimismo, la Gobernadora informó que está por lanzarse una plataforma de inteligencia operativa, mediante la cual los ciudadanos podrán consultar los avances en materia de seguridad. Explicó que esto permitirá que “en un solo sitio puedan ser consultadas las acciones y resultados de este grupo Guanajuato y que se suman a las acciones de transparencia que hemos ido impulsando”.

En el tema de agua, la Gobernadora destacó que gracias a las gestiones y a la disposición de la presidenta de México, se logró concretar la construcción del Acueducto de la Presa Solís, un proyecto hídrico de gran calado.

El Acueducto de la Presa Solís, que será el acueducto más grande de todo el país, atravesará 10 municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, Villagrán, Cortazar, Salvatierra, Tarimoro y Acámbaro.

Libia García Muñoz Ledo aseguró que hay certeza en que el proyecto del acueducto Solís-León se realizará. “El acueducto de la Presa Solís-León será una gran solución para los próximos 50 años. El proyecto de agua para Guanajuato va, de eso no tengan duda, el Gobierno de la Gente y el Gobierno Federal estamos garantizando estos proyectos para Guanajuato y para el país”, dijo la Gobernadora.

Y resaltó que Guanajuato es la única entidad en todo el país que tiene tres proyectos simultáneos en materia hídrica: el acueducto, la tecnificación del Distrito de Riego 011 y el saneamiento del Río Lerma.

La primera Gobernadora de Guanajuato destacó la importancia que su gobierno ha dado en la atención de las mujeres, a través de programas como Tarjeta Rosa y Creemos en Ti. Informó que a la fecha, más de 654 mil mujeres ya cuentan con la Tarjeta Rosa.

“Vamos a seguir respaldando sus ingresos, su emprendimiento y eso será una realidad porque creemos en el talento de las mujeres guanajuatenses. La Tarjeta Rosa seguirá adelante”, sostuvo.

En el tema de economía, se expuso que pese a la incertidumbre económica internacional, la confianza sigue puesta en Guanajuato con más de 2,500 millones de dólares en inversiones en lo que va del Gobierno de la Gente. Con ello, Guanajuato se ubica como la quinta economía de México.

La Gobernadora dijo que vienen acciones que fortalecerán a la entidad, como la Puerta Logística del Bajío en Celaya. Destacó que la Puerta Logística del Bajío va a transformar a Celaya y a toda la zona Laja-Bajío en uno de los principales centros logísticos del país y del continente.

“Su ubicación es clave, porque ahí cruzan las principales líneas ferroviarias y las principales carreteras del país. Por ahí pasa el 23% de la carga ferroviaria nacional. No solo será un Puerto Seco sino un verdadero polo logístico integral con incentivos fiscales, simplificación de trámites y acompañamiento de los 3 niveles de gobierno”, explicó.

“Con el surgimiento –este año– del Plan México, ante la crisis de los aranceles, decidimos solicitar su inclusión; y fue así que el 22 de mayo el Gobierno de México anunció la incorporación de la Puerta Logística del Bajío a la Estrategia de los Polos del Bienestar. ¡Celaya y toda la gente de la zona Laja-Bajío se lo merece!”, resaltó la Gobernadora.

Asimismo, destacó que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Presidenta de México, que prohíbe la importación temporal de calzado terminado a nuestro país. “Lo que representa una gran noticia para este sector tan importante y representativo de nuestro estado”, señaló.

En el informe, también se resaltaron los avances conseguidos en materia de salud y educación. Se dijo que el sistema estatal se mantiene como el mejor del país, y que Guanajuato está en los primeros lugares en vacunación, atención al cáncer, donación y trasplante de órganos, y atención a mujeres embarazadas.

Y en materia educativa, la Gobernadora sostuvo que “tenemos la meta de llegar al 85.3% de cobertura en la educación media superior… y estamos abriendo 30 nuevas prepas para recibir a 3 mil 650 estudiantes en este nuevo ciclo escolar”.

Sobre el tema de infraestructura, la Gobernadora resaltó que el tren de pasajeros Querétaro-León detonará el crecimiento económico y más que un proyecto de movilidad, será un símbolo de la gestión efectiva entre los niveles de gobierno.

Dijo que en estos proyectos estratégicos no podía faltar el Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato-León, y “lo digo con mucho orgullo porque nos costó mucho trabajo, diálogo, estudios, reuniones que se incluyera en el proyecto este gran municipio. Un proyecto del que todos escuchábamos pero que nunca logró concretarse, una opción viable de transporte colectivo que nos ayudara con los retos de movilidad que tenemos”. Dijo que hoy este sueño se hace realidad.

El Tren tendrá estaciones en Celaya, Salamanca, Irapuato y León, con paraderos intermedios en Apaseo El Grande y Villagrán. “Ya el pasado 19 de agosto se asignó el primer tramo de Querétaro a Apaseo El Grande, y las obras estarán iniciando en septiembre. Sin duda, este Tren de Pasajeros detonará el crecimiento económico de nuestro estado, generando empleos y derrama económica durante su construcción.

“Más que una obra de transporte, será un símbolo de la gestión efectiva del Gobierno de la Gente con el Gobierno Federal; una muestra del trabajo en equipo por encima de colores, y una prueba de voluntad política entre autoridades. Se están concluyendo los estudios, las liberaciones y las rutas pero estamos dando puntual seguimiento para que sea en beneficio de Guanajuato”, dijo.

Libia García adelantó que habrá nuevas noticias en el desarrollo de la ruta del tren, las cuales se están gestionando.

“Este es el momento de la gente. Hoy nuestro estado vive un Nuevo Comienzo. Está ocurriendo lo que parecía imposible. Estamos poniendo los cimientos de un presente y de un futuro mejor para Guanajuato. Hoy el Gobierno de la Gente avanza y avanza fuerte, y lo demuestra con hechos.

“Quien quiera ver en la colaboración, acuerdos políticos oscuros, se equivoca;quien apueste por la división por encima del interés de Guanajuato, no entiende la enorme encomienda de gobernar. Soy una mujer y una Gobernadora de convicciones firmes que sabrá reconocer cuando haya respaldo a proyectos que benefician a nuestra gente porque es lo justo, nadie nos regala nada, es en el marco del respeto al federalismo que nuestro estado debe recibir lo que merece...”

“Estamos logrando lo imposible. ¡Que nada nos detenga, sigamos haciendo posibles los imposibles!, puntualizó la Gobernadora.

Durante la presentación del balance y rumbo que lleva Guanajuato, la Gobernadora fue acompañada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero; por los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, por presidentes municipales, así como por el ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, además de empresarios, académicos, comerciantes y líderes religiosos.