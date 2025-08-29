Sobornos en Pemex: ¿Qué empresas mexicanas son investigadas por Departamento de Justicia de EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 29 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre el endurecimiento de medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia los bancos.
Casos de corrupción en Pemex: ‘EU solicitó información de cuatro contratos por presuntos sobornos’
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que Estados Unidos solicitó información de cuatro contratos por presuntos sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los contratos de Pemex, de los que EU solicitó revisión, son los siguientes:
- 2 se celebraron durante la administración de Enrique Peña Nieto.
- 1 se concluyó anticipadamente (2020-2021).
- 1 nunca se formalizó (2020).
¿Qué hará Sheinbaum con el primer boleto del Mundial 2026?
Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum dijo sentirse muy contenta luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó el primer boleto del Mundial 2026.
Sheinbaum reveló que el partido inaugural será el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y reveló lo que haría con el boleto que le dio la FIFA.
“Estoy pensando en darle el boleto a una niña o joven que le guste mucho el fútbol y que no tenga la oportunidad de poder ir al estadio”, explicó la mandataria.
La presidenta Sheinbaum dijo estar emocionada rumbo a la inauguración del Mundial 2026 por ser un evento histórico importante del que México será sede.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la agresión de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña “muestra lo que son” por sus conductas autoritarias y el intento de solucionar a golpes, algo que pudo haberse resuelto dialogando.
- Claudia Sheinbaum celebró que el grupo parlamentario de Morena se decantó por Laura Itzel Castillo para que fuera la próxima presidenta del Senado.
- Sheinbaum informó que Correos de México está a la espera de que el gobierno de Estados Unidos establezca los lineamientos para el cobro del impuesto para los paquetes con mercancía con un valor por debajo de los 15 mil 200 pesos y posteriormente reiniciar las operaciones.
- La presidenta Claudia Sheinbaum compartió cuáles serán sus actividades del próximo 1 de septiembre, que será su primer informe de gobierno y la llegada del nuevo Poder Judicial.
- Luego de que Gerardo Fernández Noroña adelantó que solicitará el desafuero de ‘Alito’ Moreno y de los otros legisladores involucrados en la agresión ocurrida en la Comisión Permanente, la presidenta Claudia Sheinbaum no se posicionó a favor ni en contra.
- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que en los últimos años las empresas ‘abusaron’ del régimen de importación temporal de calzado terminado para no pagar impuestos y vender estos productos en el mercado nacional, cuando debía ser exportado a otros países.
- Desde Palacio Nacional se informó sobre una nueva inversión en el Polo de Bienestar en Tlaxcala. La gobernadora, Lorena Cuéllar, aseguró que se trata de un proyecto con una inversión privada de 540 millones de dólares, el cual generará 5 mil nuevos empleos y atraerá a empresas nacionales e internacionales.
- Marcelo Ebrard, comentó que, luego de la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se suspenden de manera temporal las importaciones de calzado terminado.