Sobornos en Pemex: ¿Qué empresas mexicanas son investigadas por Departamento de Justicia de EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 29 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre el endurecimiento de medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia los bancos.

Casos de corrupción en Pemex: ‘EU solicitó información de cuatro contratos por presuntos sobornos’

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que Estados Unidos solicitó información de cuatro contratos por presuntos sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los contratos de Pemex, de los que EU solicitó revisión, son los siguientes:

2 se celebraron durante la administración de Enrique Peña Nieto.

1 se concluyó anticipadamente (2020-2021).

1 nunca se formalizó (2020).

¿Qué hará Sheinbaum con el primer boleto del Mundial 2026?

Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum dijo sentirse muy contenta luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó el primer boleto del Mundial 2026.

Sheinbaum reveló que el partido inaugural será el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca y reveló lo que haría con el boleto que le dio la FIFA.

“Estoy pensando en darle el boleto a una niña o joven que le guste mucho el fútbol y que no tenga la oportunidad de poder ir al estadio”, explicó la mandataria.

La presidenta Sheinbaum dijo estar emocionada rumbo a la inauguración del Mundial 2026 por ser un evento histórico importante del que México será sede.

