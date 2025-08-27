Jessica Chastain, ganadora del Oscar, elogia a Sheinbaum: ‘Admiro a Claudia, me inspira’

Otra ganadora del Oscar elogió a Claudia Sheinbaum: Jessica Chastain expresó su admiración por la presidenta de México durante su visita a Ciudad de México para promover la cinta Dreams.

El pasado julio, Viola Davis dedicó un mensaje a Sheinbaum donde destacó su respeto a la “señora presidenta” por su solidaridad durante las inundaciones en Texas (Estados Unidos). Ahora, su compañera de reparto en Historias cruzadas le dedicó varios elogios a la mandataria.

Chastain está en una gira de medios de Dreams, la nueva película escrita y dirigida por Michel Franco, un filme aborda la relación México–Estados Unidos a partir de una historia íntima, en un marco de tensiones bilaterales y con políticas migratorias como telón de fondo. La cinta tuvo estreno internacional en el Festival de Berlín.

¿Qué dijo Jessica Chastain de Claudia Sheinbaum?

Durante la una conferencia de prensa, este martes la intérprete expresó: “No bromeaba cuando dije que admiro mucho a Claudia. Creo que es muy inteligente. Y ya la conocía antes de que anunciara su candidatura. Me gusta lo que hace. Me inspira”.

Además de Sheinbaum, la actriz mencionó referentes que han marcado su vida y su trabajo, como su madre, su abuela y la cineasta Kathryn Bigelow, a quienes reconoce por su influencia personal y profesional.

“¡Caramba! Hay tantas mujeres increíbles. Catherine Bigelow me inspiró muchísimo desde el principio. Mi abuela me inspiró mucho, con su forma de moverse y navegar por el mundo. Ellas, mi abuela, mi madre, trabajaron muy duro para criar solas a sus hijos. Y crearon, lo dieron todo por ellos. Y son la razón por la que pude ir a la escuela y cambiar el ciclo en el que se encontraba mi familia".

Adempas, la actriz reafirmó su vínculo personal con el país: en su infancia pasó tiempo en La Paz con su abuela y desde entonces ha vuelto en numerosas ocasiones.

“Me encanta México. De hecho, solía vivir aquí cuando era niña. Me encanta, ni siquiera puedo decir cuántas veces he visitado México. Amo a la gente, amo la comida, amo la cultura. La Ciudad de México es ahora la ciudad más emocionante del mundo en términos de la escena de restaurantes y galerías”.

Al ser consultada en conferencia sobre los comentarios de la actriz, Sheinbaum respondió: “Primero agradecer, decía mi abuelita que se puede ser todo en la vida menos malagradecido (...) Es muy emotivo la manera en que nos reciben en todo el país, nuestro compromiso está firme, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Jessica Chastain estudiará en Harvard (sin buscar una carrera política)

Chastain adelantó que cursará un posgrado en Administración Pública en Harvard. Aclaró que no es un paso para entrar a la política, sino para fortalecer herramientas con las que cuestionar decisiones públicas y aportar soluciones en el futuro desde su ámbito.

Fiel a la línea de su carrera, Chastain defendió que el cine puede y debe generar debate: “Siempre he sido increíblemente política toda mi carrera. Veo mi trabajo como un acto político (…). Estoy tratando de crear preguntas para la sociedad, que nos miremos a nosotros mismos, miremos cómo se perciben a las mujeres en la sociedad, y cuestionemos si somos parte del problema o parte de la solución o si estamos en una relación saludable”.

¿De qué trata ‘Dreams’ y cuándo se estrena en México?

Dreams se estrena el jueves 11 de septiembre en cines. La trama sigue a Jennifer (Chastain), una mujer de la alta sociedad estadounidense, y Fernando (Isaac Hernández), un bailarín mexicano que apuesta por su carrera artística en Estados Unidos.

El vínculo amoroso sirve para explorar desigualdades, poder e influencias entre ambos países, con giros que reflejan cómo cambia el “balance” entre los personajes. En el elenco también aparecen Rupert Friend y Mercedes Hernández.

Con información de EFE.



