Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tras luchar contra enfermedad en ‘secreto’

Verónica Echegui fue una reconocida actriz española por producciones como 'Me estás matando, Susana'. (Foto: Shutterstock).

Verónica Echegui, famosa intérprete española que actuó con el mexicano Gael García en Me estás matando, Susana, murió a los 42 años tras lidiar con una agresiva enfermedad en secreto.

La muerte de la actriz de Paquita Salas (2018) fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices (España).

Más tarde, Pedro Sánchez, presidente de España, le dedicó un mensaje de pésame en X: “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”.

También el actor Antonio Banderas lamentó su muerte: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”.

¿De qué murió Verónica Echegui?

De acuerdo con El País, la actriz murió este domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una enfermedad que llevó con discreción: solo su círculo más cercano sabía que padecía cáncer. La intérprete estuvo hospitalizada desde finales de julio, según EFE.

El pasado junio, Verónica dijo a Fotogramas: “No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. De hecho, no recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablarán de la muerte (...) Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza y desde otro punto de vista, quizás desde la fe, en una vida que continúa o que es eterna”.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, nació en Madrid el 16 de junio de 1983. Desde pequeña mostró su vocación por la actuación y estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Su gran oportunidad llegó en 2006 con Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, que le otorgó una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación y la posicionó como una de las jóvenes promesas más sólidas de su generación. Antes, ya había aparecido en las series Una nueva vida y Paco y Veva.

Echegui construyó una trayectoria que combinó proyectos de gran visibilidad con propuestas arriesgadas, consolidándose como una actriz capaz de adaptarse a registros muy distintos. Entre sus trabajos más recordados destacan:

El patio de mi cárcel (2008): personaje que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz.

(2008): personaje que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz. Katmandú, un espejo en el cielo (2011): dirigida por Icíar Bollaín , con otra nominación a los Goya.

(2011): dirigida por , con otra nominación a los Goya. Seis puntos sobre Emma (2011): una interpretación con gran carga emocional.

(2011): una interpretación con gran carga emocional. Me estás matando, Susana (2016): fue Susana, la protagonista.

(2016): fue Susana, la protagonista. Explota, explota (2020): musical en el que mostró su faceta más ligera y divertida.

(2020): musical en el que mostró su faceta más ligera y divertida. Orígenes secretos (2020): una apuesta fresca y vinculada al mundo del cómic.

Acumuló cinco nominaciones a los Premios Goya, reflejo de una carrera en constante evolución.

Además, rodó en el extranjero en producciones como The Cold Light of Day (2012) junto a Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis.

En 2022, Echegui sorprendió con una nueva faceta: la dirección. Su proyecto Tótem Loba recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, una muestra de su capacidad para narrar con autenticidad y sensibilidad. La pieza abordó la violencia de género desde una perspectiva íntima y social, reafirmando su compromiso con temas de relevancia cultural.

Este 2025 estuvo en siete episodios en la serie A muerte. Queda pendiente el estreno de Ciudad de sombras, de Netflix.