Muere Xava Drago, de Coda, 12 días después de despedirse de sus fans: ‘Mi vida ha llegado a su fin’

Xava Drago, el vocalista de la banda Coda, falleció a los 56 años. El cantante fue diagnosticado con cáncer de estómago hace un año y a inicios de agosto se había despedido de sus fans, luego de que los médicos lo desahuciaron.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo puedo decir que la viví a mi manera”, dice el comunicado que compartieron en las redes sociales del músico Xava Drago, quien dejó un breve mensaje para despedirse.

La banda Coda fue una de las más representativas del rock en español en los años 90, teniendo como su tema emblemático la canción ‘Aún’ que formó parte del segundo álbum de estudio de la banda, Veinte para las doce (1995), siendo el primer sencillo y uno de los grandes himnos para una generación entera.

Luego de tres álbumes en los años 90, en 2015 la banda regresó para presentar su disco Ciclos, pero también Xava combinó su carrera como solista, lanzando varios discos a lo largo de los años. Asimismo, en este 2025 se había mantenido activo y lanzó el sencillo ‘Esos Ojos’.

