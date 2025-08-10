Xava Drago, de Coda, se despide de fans tras luchar contra cáncer: ‘Mis doctores ya no pueden hacer nada’

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer en 2024 y anunció que sus médicos ya no le dan esperanzas. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

Xava Drago, vocalista de Coda, anunció a sus seguidores que, tras luchar contra una enfermedad, los médicos lo han desahuciado. El pasado mayo, la familia del rockero pidió apoyo económico para un tratamiento novedoso con el cual esperaba mejoría.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió Salvador Aguilar Hurtado, conocido en los escenarios como Xava, referente del rock en español.

Vocalista de Coda dedica mensaje de despedida a sus fans

En un mensaje para sus seguidores, publicado en Instagram este 9 de agosto, el músico expresó: “Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda”.

La agrupación Coda se presentó en 2014 en el Vive Latino. (FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM). (Pedro Valtierra Anza)

En especial, el intérprete agradeció a sus fans y reveló una producción inédita: “Han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”.

Ela Corez, esposa de Xava, escribió en Instagram esta semana que el cantante se encuentra “estable pero débil“: “Está luchando mucho, a diario, se esfuerza mucho, está motivado (...) hace comentarios graciosos, sigue escribiendo para ustedes”.

¿Qué le pasó a Xava Drago, vocalista de Coda?

Xava fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2024 y se sometió a quimioterapias. En diciembre de ese año, compartió con optimismo que había finalizado el tratamiento, aunque aún tendría tomografías y citas con especialistas: “Parece que la pesadilla quedó atrás. Ahora a recuperarse”. Sin embargo, la enfermedad regresó con mayor agresividad en 2025.

En febrero de 2025, Xava explicó en sus redes que estaba “más allá de contento”, aunque seguía con seguimiento médico: “El radiólogo me dijo que ya ganamos esta guerra (...) ya no hay rastro alguno del bicho (...) Estoy llorando de felicidad”.

Para abril, la situación cambió: el músico estuvo hospitalizado tres semanas. “Tristemente el bicho me volvió y te diré que hacer más quimios”.

Su esposa Ela Corez informó al mes siguiente que buscaban recaudar fondos para un tratamiento innovador con un costo de cien mil pesos, que podría ayudar a mejorar su calidad de vida. Poco después, él expresó que le estaba echando “todas las ganas del mundo”. Tres meses después ya no hay nada qué hacer.

Salvador Aguilar Hurtado se convirtió en ícono del rock en los años 90 como vocalista de Coda, banda formada en 1989 y responsable de temas que se convirtieron en himnos, como ‘Aún’, incluido en el álbum Veinte para las doce (1995).

Tras una pausa en la agrupación, regresó en 2015 con el disco Ciclos y, de forma paralela, desarrolló una carrera como solista. En 2025, antes de que su estado de salud empeorara, lanzó el sencillo ‘Esos Ojos’.

Pese a las dificultades, 2025 trajo un momento feliz para el cantante: el nacimiento de su hija Sofía Malenita.