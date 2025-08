Muere Yanin Campos: ¿Quién era la exparticipante de ‘MasterChef’ que empeñó su carro para entrar al reality?

Yanin Campos, exparticipante de MasterChef México, falleció a los 38 años tras pasar días internada en un hospital, a causa de un accidente automovilístico que le provocó graves lesiones.

La noticia fue confirmada el lunes, 4 de agosto, por el mismo MasterChef México, quien publicó la noticia mediante sus redes sociales oficiales; además la Secretaría de Seguridad Pública Estatal brindó detalles del accidente.

Yanin Campos era muy recordada por su participación en el reality show; sin embargo, fuera de este se desarrolló como enfermera en un hospital, además, se volvió creadora de contenido en redes sociales.

¿Quién era Yanin Campos, la exparticipante de ‘MasterChef’?

Yanin Campos, originaria de Chihuahua, se definía a sí misma como una coleccionista de historias, debido a que a lo largo de su vida tuvo experiencias increíbles y muy diferentes unas de otras: “a veces no puedo creer que me hayan pasado estas cosas”, comentó para el canal de YouTube Cada quien su mundo.

Ella comenzó su licenciatura en enfermería cuando tenía 23 años: “yo ya me había salido de derecho, de ingeniería en materiales, había hecho un intento de varias cosas”, compartió, sin embargo, ninguna la convencía.

A pesar de ello, Yanin tenía claro que quería darles a sus papás un título universitario, por lo que siguió un consejo que le dieron: “está bien fácil, estudia enfermería”.

Yanin Campos estuvo hospitalizada durante varios días antes de morir (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cortesía TV Azteca/MasterChef y Shutterstock).

Yanin ingresó a la licenciatura con esta idea; sin embargo, nada fue como lo pensaba: “No es tan fácil como me dijeron, tremenda atoradota que me metí yo sola”; no obstante, disfrutó cada parte del proceso.

“Descubrí que me gustaba mucho, para mí fue como pez en el agua toda la carrera, muy padre”, afirmó para el canal de YouTube, e incluso tras su paso por MasterChef México, ella ejerció su carrera en un hospital.

¿Cómo llegó Yanin Campos a ‘MasterChef México’?

Yanin Campos era una fan del reality show desde su primera temporada: “me sabía todos los capítulos, los veía dos o tres veces, sabía las todas temporadas, conocía la historia de cada personaje”.

Fue su deseo de conocer cómo se graba el programa, los sets y la esperanza de encontrarse con alguno de los integrantes de MasterChef México, lo que la llevó a inscribirse al casting para la temporada de 2018.

“Hago el casting, para ver a quién me topo. Dije, quiero ir, nomás para ver la dinámica y decir que pertenecí un poco. Me inscribo, llevo la comida y me cuelo”, compartió.

En aquel momento, ella llevó un arroz a la jardinera y un salmón a las finas hierbas con un espejo de mango habanero, con el “emplatado más feo que había visto” y aunque pensó que no la volverían a llamar, días después le hablaron para que fuera a grabar el primer programa.

Yanin Campos participó en la temporada 2018 de 'MasterChef México'. (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef)

Los encargados del reality show le explicaron que los gastos para llegar al primer programa debían correr por su cuenta, pero si pasaba a la siguiente ronda, entonces le pagarían hospedaje en la Ciudad de México y sus boletos de avión de regreso a Chihuahua en caso de ser eliminada, en el segundo programa o adelante.

Aunque Yanin no tenía dinero y estaba pasando por un mal momento personal, decidió acudir: “Empeñé mi carro, con eso pagué mi boleto de ida”, aseguró para el canal de YouTube.

Finalmente, fue una de las seleccionadas para el segundo programa y aunque no ganó MasterChef México 2018, cumplió su sueño y conoció al los chefs Adrián Herrera, Benito Molina, Betty Vázquez y José Ramón Castillo.

Yanin recuerda que durante su participación tuvo varios detractores e incluso recibió mucho odio en redes sociales; sin embargo, la invitaron a participar el año siguiente en ‘La revancha’ en donde fue eliminada en el episodio 8.

La exconcursante afirmó que el ‘hate’ se intensificó en aquel momento, por lo cual admitió que luego de haber sido parte del programa, tomó la decisión de no ver los episodios en donde salió: “Yo no volví a ver ningún capítulo”.

¿Qué fue de Yanin Campos después de ‘MasterChef México’?

Además de haber estado en MasterChef México, Yanin Campos conducía La tertulia, un programa de televisión local en Chihuahua, en donde se hablaban de “chismes y temas insólitos”, según compartió para La única Radio en 2024.

Luego de estar en la cocina más famosa de México, en 2021 Yanin abrió su cuenta de Only Fans. Esta decisión la tomó tras seguir el consejo que le daban en redes sociales, aunque inicialmente era muy ‘recatada’.

No mostrar demasiado de su cuerpo, la llevó a recibir críticas negativas; no obstante, ella afirmó: “jamás publiqué que iba a subir contenido explícito o pornografía”.

Aunque sí indicó que poco a poco fue perdiendo la pena: “ya enseño más. Estoy bien a gusto, a mí me parece perfecto”, compartió la joven, quien indicó que jamás tuvo miedo a aventurarse a hacer cosas nuevas.

“A mí me proponen algo, que me late, me gusta, me siento cómoda en algo y lo hago. No me da miedo decirle que no a las cosas”, compartió en Cada quien su mundo, en donde indicó que ella jamás abriría un restaurante.

¿Cómo fue el accidente de Yanin Campos? Esto sabemos

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, entidad de donde era originaria Yanin Campos, explicó que el accidente ocurrió a las 6:30 de la mañana el pasado sábado 2 de agosto.

Los reportes indican que la joven conducía su camioneta GMC tipo Terrain de color negro por el Periférico R. Almada. Cuando se impactó con un vehículo estacionado sobre la intersección con la calle Privada de Samaniego.

La camioneta de Yanin Campos donde se accidentó (Foto: SSPE Chihuahua).

Tras el accidente llegaron los equipos de emergencia, quienes trasladaron a Yanin Campos al Hospital Christus Muguerza del Parque, en donde estuvo internada; sin embargo, falleció la tarde del lunes 4 de agosto.

Por ahora, la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía General del Estado, realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente de Yanin Campos.