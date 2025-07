La chef Betty regresa a la TV: ¿Por qué salió de ‘MasterChef’ y en qué programa estará de juez?

¡De vuelta a la cocina! La chef Betty Vázquez regresa a la TV, pero no a una nueva temporada de MasterChef, donde estuvo en diferentes ediciones.

Nuevamente, se integra al elenco como jueza, pero esta vez para el programa Top Chef VIP, que se estrena por la señal de Telemundo.

La chef Betty regresa a la TV para el programa Top Chef. (Foto: Telemundo)

¿Por qué se fue la chef Betty Vázquez de ‘MasterChef’?

La exjueza de MasterChef se integró al concurso de cocina en 2015, por la invitación de una persona “conocida” de quien no reveló el nombre.

“No dijeron ni el nombre, solo que era un programa de cocina, ni hablamos de dinero en esa primera negociación (...) A los pocos días me dijeron ‘empezamos’ y así me integré al elenco (...) Pasé por varias temporadas, estuve con muchos jueces en MasterChef y yo no me iba”.

Ella anunció su salida del reality con una publicación en X en 2023, donde no explicaba los motivos de su decisión.

“El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de MasterChef, donde declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido conmigo".

Los detalles acerca de separarse del elenco del programa de TV los dio en una entrevista para el pódcast Vaso Rojo en 2024.

“Yo ya tenía dos temporadas que pensaba en bajarme del proyecto, fue en la entrega 9 cuando dije ya, pero la producción me pidió quedarme un rato más (...) agradezco la oportunidad de la televisora”, explicó.

La chef Betty se fue de 'MasterChef' en 2023. (Foto: Instagram @bettyvazquezchef)

La chef Betty Vázquez se fue de MasterChef en 2023, luego de 8 años en el reality show, porque el aprendizaje dentro de su carrera y su persona ya era muy limitado.

“Tenía la empatía con el público y con el concursante (...) Le explicaba con formas sencillas cómo preparar sus platillos, disfruté mucho estar ahí (...) Se cerró el ciclo, crecí, pero cuando en esa puerta no entra la luz para aprender más es momento de decir ‘gracias, me tengo que ir’ así pasó”.

La dueña del restaurante El Delfín aclaró su salida del programa porque en su momento hubo rumores de despidos de la producción de Azteca, pero no fue así, debido a que ella solicitó su baja.

¿A qué programa se integra la chef Betty Vázquez en 2025?

La chef mexicana que estuvo en MasterChef durante 8 años regresa a la televisión luego de dos años alejada de los foros de grabación y se integra a la nueva temporada de Top Chef VIP.

La producción televisiva está a cargo de Telemundo y consiste en el enfrentamiento de 20 celebridades que cocinan para avanzar en la edición y llevarse el premio de 200 mil dólares (alrededor de 4 millones MXN con el actual tipo de cambio).

El estreno del reality show es el martes 29 de julio a las 19.00 horas del tiempo del centro de México, sin embargo, no se puede ver desde nuestro país porque Telemundo tiene un bloqueo regional para el territorio mexicano.

El resto del jurado está conformado por el Chef Toño y la chef Tita, los participantes son los siguientes: