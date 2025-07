Él es Atanasio Reyes Vizcarra, chef que cocinó para Beltrán Leyva: ‘Cuando lo conocí me daba miedo’

El chef que cocinó para Arturo Beltrán Leyva reveló que tenía gustos culinarios “atípicos”, entre ellos la carne de jirafa o de simio, pero también disfrutaba platillos más “sencillos” como la sopa de tortilla.

Estas preparaciones las realizó el chef Atanasio ‘Nacho’ Reyes Vizcarra, quien trabajó con el narcotraficante mexicano durante alrededor de 10 años hasta el momento del asesinato del ‘Barbas’.

Vizcarra contó que una de las comidas favoritas de Arturo Beltrán Leyva eran los cortes de carne wagyu, caracterizada por su textura y elevado costo, ingrediente que utilizó el chef mexicano al momento de cocinar para el cabecilla del crimen organizado a quien le tenía miedo cuando lo conoció.

El chef 'Nacho' Reyes cocinó para Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Instagram @chefnachoreyes))

¿Quién es el chef que cocinaba para Arturo Beltrán Leyva?

Atanasio Reyes Vizcarra, fundador del restaurante Trapiche, es un chef mexicano que nació el 2 de mayo de 1972 y adquirió su gusto en la preparación de alimentos desde la niñez, pues a los 10 años “entró por primera vez a una cocina”. Esta pasión lo llevó a ingresar a la licenciatura de Gastronomía en la escuela Ambrosía Centro Culinario en la Ciudad de México en 2002.

“Estudié de 2003 a 2005, pero yo entré a la cocina por primera vez desde hace 40 años, desde que vivía en Navolato, Sinaloa (...) Hacía mandados, iba al mercado por las cosas y poco a poco me enseñaron a preparar birria, chicharrón y más”, contó en una entrevista para Los Noticieristas, publicado en YouTube el pasado enero.

Sin embargo, antes de entrar a la escuela de gastronomía, ‘Nacho’ Reyes conoció al narcotraficante mexicano gracias a la recomendación de uno de sus amigos a sus 23 años, cuando estudiaba una licenciatura en Derecho y a la par se desempeñaba como cocinero.

“Llegue a una casa que tenía 3 cocinas, sala de cine, cancha de tenis, dos albercas. Veo gente armada (...) Cuando recién lo conocí me daba miedo, pero me dijo ‘estúdiele mucho, porque no hay otra cosa, sino luego va a andar arriba y abajo como yo’ (...) Me dio 3 mil dólares, estoy hablando de 1996″, dijo ‘Nacho’ Reyes para el canal de YouTube Viviendoo, publicado en agosto de 2023.

Arturo Beltrán Leyva fue asesinado en 2009 por elementos del Ejército Mexicano. (Foto: Especial) (Especial)

El chef mexicano cocinó los platillos favoritos del narcotraficante mexicano hasta 2009, año en el cual Arturo Beltrán Leyva fue asesinado en un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano que llegaron a una fiesta donde estaba Atanasio Reyes Vizcarra.

"Arturo Beltrán se puso un chaleco de balas, me dijo ‘vámonos, súbete conmigo’, yo salí corriendo hacia el techo, empezó la balacera, los tiros pasaban a un lado de mí. Si me hubiera subido, a lo mejor me mataban”, explicó en el mismo pódcast.

‘Nacho’ Reyes fue detenido por sus presuntos vínculos con el exalumno del Amado Carrillo ‘Señor de los cielos’ y llevado a una cárcel donde estuvo por alrededor de 7 años, pero siempre aseguró que no participó en ningún tipo de actividades ilícitas: “Cuando estuve tras las rejas no sufrí (...) Yo solo era un chef, no hice nada malo”.

En ese momento, el experto en gastronomía ya estaba casado y tenía una hija. Al salir de prisión, él emprendió en un restaurante que llamó El Trapiche, donde destacan el plato “sopitas Arturo”, que prepara con la misma receta hecha para el ‘Barbas’.

Asimismo, en su negocio de comida imparte diferentes ‘masterclass’ y cursos acerca de distintos tipos de comida, por ejemplo, la gastronomía italiana.

Este local de comida se encuentra en Culiacán, Sinaloa, donde también vende roles de canela y de diferentes sabores, receta promocionada en su cuenta de Instagram.

'Nacho' Reyes era el chef de Arturo Beltrán Leyva a quien le preparaba sopa de tortilla. (Foto: Instagram @chefnachoreyes)

¿Qué comía el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva?

La carne wagyu y la sopa de tortilla no era lo único que comía Arturo Beltrán Leyva, según el chef ‘Nacho’ Reyes, quien aseguró que degustaba otros ingredientes excéntricos.

“Su comida favorita era la de rancho, definitivamente, pero él comía mucha carne (...) le gustaba mucho la machaca y el bistec (...) También unas sopitas mexicanas acompañadas de frijolitos”, explicó.

Además, al narcotraficante mexicano también le gustaba la carne de primate, elefante, cocodrilo, de ‘xolos’ y escamoles.