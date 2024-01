Mark Zuckerberg cría vacas wagyu alimentadas con cerveza: ¿Por qué es de las carnes más caras?

Una carnita asada... ¿con Mark Zuckerberg? El cofundador de Facebook reveló que tiene intenciones de producir carne wagyu y angus, te contamos algunos detalles de estos alimentos considerados como exclusivos.

Mark Zuckerberg es un empresario y programador que saltó a la fama en 2004 tras lanzar una de las redes sociales más populares. En la actualidad, es el director ejecutivo de Meta, empresa en la que se encuentran plataformas como: Messenger, WhatsApp, Instagram, entre otras.

En 2014, Zuckerberg adquirió un rancho ubicado en Hawái, Estados Unidos, en el que suele compartir videos de su cotidianidad, visitas de sus amigos o colegas y sus proyectos personales.

Por medio de sus redes sociales, Mark Zuckerberg comparte actualizaciones de sus nuevos proyectos personales. (Bloomberg)

¿Qué hizo Mark Zuckerberg?

El pasado 9 de enero, por medio de sus redes sociales, Mark Zuckerberg publicó una fotografía, en la que aparece disfrutando de un corte de carne, con un mensaje sobre su nuevo proyecto en su rancho en Hawái:

“Empecé a criar ganado en el rancho Ko’olau, en Kauai, y mi objetivo es crear una de las carnes de vacuno de mayor calidad del mundo”.

Zuckerber mencionó que el ganado que está criando es wagyu y angus, dos de las carnes más costosas del mundo, y lo está alimentando con harina de macadamia y cerveza que produce en su propiedad.

“Queremos que todo el proceso sea local y esté integrado verticalmente. Cada vaca come entre 2 mil y 3 mil kilos de comida al año, lo que supone un montón de hectáreas de macadamias... De todos mis proyectos, este es el más delicioso”, puntualizó el cofundador de Facebook.

Mark Zuckerberg compartió su proyecto para producir cortes de carne. (Foto: Instagram / @zuck)

¿Qué tipo de carne va a producir Mark Zuckerberg?

Tanto wagyu como angus, son dos tipos de carne costosos que deben de contar con una certificación para asegurar su procedencia, pero ¿te has preguntado la razón detrás de sus precios y exclusividad?

Carne angus

De acuerdo con el sitio especializado de Eat this, not that, el nombre angus hace referencia a la raza del vacuno de la que proviene la carne: Aberdeen Angus, originaria de Escocia por las bajas temperaturas de la zona.

La característica principal de la carne angus es su alto porcentaje de marmoleo, la distribución uniforme de la grasa y músculo en el alimento, lo que hace que su textura sea más fácil de morder y tenga un mejor sabor.

Eat this, not that, menciona que una de las razones por las cuales es un tipo de carne costoso es debido a que los vacunos Aberdeen Angus no toleran el calor como otras razas, por lo que es difícil criarlos en sitios con altas temperaturas.

La carne angus proviene de una raza de vacunos proveniente de Escocia. (Foto: Wikimedia Commons)

Carne wagyu

El sitio de la American Wagyu Association menciona que este tipo de carne fue nombrada por una raza de bovinos originarios de Japón, caracterizados por sus cuernos y colores negros o rojizos.

Aunque originalmente los wagyu eran animales de carga utilizados en la agricultura, se comenzaron a consumir en Japón por su marmoleo, que proporciona un delicioso sabor que es considerado por muchos como una experiencia gastronómica.

“La grasa (de la carne wagyu) también es especial: se funde a una temperatura más baja, de modo que un simple trozo perfecto de producto crudo se derrite literalmente en la lengua, proporcionando pura felicidad”, compartió el especialista Todd Brazile a Eat this, not that.

La carne wagyu se caracteriza por su exclusividad. (Foto: Wikimedia Commons)

Aunque podrían parecer diferentes tipos de carne, el Kobe es una versión del wagyu que se caracteriza por su marmoleo.

Una de las razones por las cuales la carne wagyu es costosa es la forma en la que son criadas las terneras, Brazile mencionó a Eat this, not that que los animales son alimentados con leche desde pequeños y viven la mayoría de su vida en un prado abierto.

Además, se realizan estudios genéticos para asegurar que solo las vacas wagyu con mejores características en sus genes sean las que se reproduzcan.

En ciertas granjas en Japón se les da de beber cerveza al ganado, pero no hay suficiente evidencia que confirme que esta bebida sea la razón del marmoleo en la carne wagyu.

¿Cuál es la carne más cara?

Aunque ambos tipos de carne se asocian con exclusividad, el wagyu es más costoso y solamente se puede servir en restaurantes conciertos certificados.

En ciertas tiendas en México, el kilo de carne wagyu alcanza hasta los 6 mil pesos mexicanos, en comparación con la angus que dos kilos se venden en 722 pesos.

De igual manera, el precio de la carne wagyu depende del gramaje y, en ciertos casos, de la composición genética del vacuno de la que proviene.