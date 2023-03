¿Tienes más de 50? Estas son las razones por las que debes bajarle a la carne roja

Aunque el amor por la carne es para toda la vida, las personas mayores a 50 años deberían disminuir su consumo de carnes rojas, ya que esto podría traer consecuencias a su salud.

Con el paso del tiempo, el cuerpo y sus procesos químicos cambian como el metabolismo que se vuelve más lento para transformar la comida y bebidas en energía, según Cleveland Clinic.

La carne roja es uno de los alimentos más populares en México, pero no se recomienda consumirlo de manera habitual por sus componentes nutricionales. La edad puede ser un factor para saber cuándo reducir el consumo por ciertos efectos secundarios que se pueden presentar.

Eath this, not that, un sitio especializado en temas gastronómicos, señala que es importante mantener un consumo adecuado de proteínas mientras el cuerpo va envejeciendo. Aunque la carne roja es un alimento llenó de este elemento, contiene sustancias como grasas saturadas que no son del todo benéficas.

La Asociación Estadounidense del Corazón detalla que hay otras fuentes de proteínas vegetales que pueden ser consideradas para evitar los efectos negativos de la carne roja.

La carne roja es uno de los alimentos que se ha relacionado con padecimientos del corazón. (Foto: Shutterstock).

Efectos secundarios de comer carne roja

Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la carne roja proviene de los músculos de ciertos mamíferos como cerdo, ternera, cordero, cabra, entre otros animales.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) resalta que la carne roja es una fuente de proteínas, minerales y vitaminas, siempre y cuando forme parte de una dieta balanceada.

Los especialistas han estudiado la relación de la carne roja con un potencial cancerígeno, en particular con el cáncer de colon: desde 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) la clasificó en la categoría 2A (probablemente carcinogénica para el ser humano).

No quiere decir que nunca se debe consumir, sino que los especialistas coinciden en que un adulto sano no debe sobrepasar la cantidad de 70 gramos al día de carnes rojas y 25 gramos diarios de procesadas o embutidos.

Según Eat this, not that consumir carne roja de manera habitual, teniendo más de 50 años, puede presentar algunos efetos secundarios.

Aumento de colesterol

El sitio especializado Eat this, not that revela que consumir carne roja en adultos mayores a 50 años puede aumentar el colesterol en la sangre porque cuenta con grandes cantidades de grasas saturadas.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, en comparación con otros alimentos como el pollo o pescado, la carne roja presenta mayores niveles de grasas saturadas que pueden contribuir al riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Puede reducir esperanza de vida

En un artículo que publicó Harvard Health Publishing de 2012, se explica que una investigación asoció el consumo de la carne roja con problemas cardíacos.

Además, en un estudio publicado en la revista académica Archives of Internal Medicine, después de analizar alrededor de 24 mil personas por 28 años se concluyó que el consumo habitual de carne roja puede acortar la esperanza de vida un 13%.

Puede contribuir a problemas de riñones

La Fundación Nacional del Riñón explica que consumir mucha proteína animal puede contribuir al aumento de ácido en la sangre. Esto puede provocar acidosis, una afectación en la que los riñones no pueden limpiar la sangre rápidamente y se producen dolores de cabeza y hasta vómitos.

Asimismo, las personas que padecen enfermedad renal crónica deberían disminuir el consumo de carne roja. De acuerdo con Web DM, el consumo habitual de este alimento ha sido ligado con el aumento de complicaciones al padecimiento.