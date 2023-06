No canceles esa ‘chelita’: 4 beneficios de tomar cerveza

¡Saca las ‘chelas’! La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares de todo el mundo, en cantidades moderadas puede tener ciertos beneficios para el organismo.

Esta bebida que se obtiene a través de la fermentación de algunos cereales, entre ellos la cebada, a los que se le añade lúpulo. En México, la cerveza se acostumbra a tomar en su presentación regular o en forma de michelada.

A pesar de ser una bebida que puede traer consecuencias para la salud si se consume en exceso, el trago cuenta con algunas ventajas.

La cerveza es una bebida que en exceso puede perjudicar la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Qué tan sana es la cerveza?

En general, según Harvard T.H. Chan School of Public Health, tomar alcohol de forma moderada puede ser saludable para la mayoría de la persona, excepto para algunos grupos que no deben tomar cerveza y demás bebidas: “Es seguro decir que el alcohol es tanto un tónico como un veneno. La diferencia radica principalmente en la dosis”.

1. Fuente de minerales y vitaminas

El portal de Healthline, especializado en temas de salud, explica que la cerveza es una bebida con calorías vacías, aquellas que aportan energía, pero contienen pocos nutrientes; sin embargo, es una fuente de minerales y vitaminas.

Algunos de estos contenidos nutricionales son:

Vitamina B

Riboflavina

Magnesio

Potasio (en pequeñas cantidades)

Calcio (en pequeñas cantidades)

Hierro (en pequeñas cantidades)

Zinc (en pequeñas cantidades)

Para mantener un consumo moderado de la bebida, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, recomienda que por día no se sobrepase de estas cantidades:

Hombres: Alrededor de una o dos cervezas, 700 mililitros que equivalen a 28 gramos de alcohol.

Mujeres: Alrededor de una cerveza diaria, 400 mililitros que equivalen a 16 gramos de alcohol.

Algunos de los beneficios que puede tener la cerveza para la salud del organismo son los siguientes:

El sabor de las cervezas depende de su tipo de fermentación. (Foto: Shutterstock)

2. Beneficios al corazón

Según Healthline, existen algunos estudios que demuestran que el consumo ligero y moderado de la cerveza puede estar relacionado con reducir el riesgo de problemas al corazón. Se ha demostrado que la ingesta excesiva de esta bebida puede perjudicar el sistema cardiovascular.

Esto se debe a que el consumo en exceso de alcohol puede provocar problemas hacia el corazón.

3. Podría mejorar los niveles de azúcar en la sangre

El sitio especializado de Web MD dice que el consumo moderado de cerveza y algunas bebidas alcohólicas está relacionado con el control de azúcar en la sangre. Esto puede ayudar a que se disminuya el riesgo de padecer diabetes.

Este beneficio solamente es efectivo en cervezas bajas en azúcar como las versiones ‘light’.

4. Mejora en la densidad de los huesos

Según la página de Eat this, not that, la cerveza es una bebida que podría apoyar a una mejora en la densidad ósea del cuerpo.

De acuerdo con la revista Nutrients, algunos “compuestos presentes en la cerveza (como los fitoestrógenos y la 8-prenilnaringenina) actúan sinérgicamente con el silicio para estimular las células osteoblásticas, mejorar la estructura ósea y ayudar a remineralizar huesos y dientes”.

La cerveza es una bebida que puede presentarse en varios tipos de envases. (Foto: Shutterstock).

¿Cuántas calorías tiene la cervza?

De acuerdo con el sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio físico, este es el aproximado de calorías que puede llegar a tener diferentes presentaciones de la bebida de cebada:

Como referencia se puede comparar con el contenido de algunas de las demás bebidas alcohólicas: