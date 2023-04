¿Adiós, chelita? 5 alimentos que pueden aumentar el riesgo de diabetes

¿Tienes buenos hábitos alimenticios? El consumo excesivo de ciertos alimentos puede aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo II, una condición crónica en la que el cuerpo no logra controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) explican que la diabetes es una condición crónica de salud que afecta por un largo tiempo la forma en la que el cuerpo transforma la comida en energía.

Este padecimiento surge cuando el cuerpo no produce suficientes cantidades de una hormona llamada insulina, la responsable de controlar el nivel de azúcar en el cuerpo.

Existen diferentes tipos de diabetes, la más común se conoce como tipo II, que ocurre cuando el cuerpo no logra manejar correctamente la insulina.

¿Qué alimentos pueden aumentar el riesgo de diabetes?

Carne roja y procesada

Según el sitio de Healthline, especializado en temas de salud, las carnes rojas y procesadas pueden ser fuentes alimenticias que aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo II.

Esto se debe a que ambos tipos de carne contienen grandes cantidades de sodio y nitritos que pueden propiciar diabetes en el cuerpo.

Carne roja La carne roja es uno de los alimentos que se ha relacionado con las probabilidades de padecer carne. (Foto: Shutterstock).

La Asociación Americana de Diabetes recomienda que se consuma menos del 10% de gramos de grasas saturadas del total de calorías que se consumen por día.

Es decir que si una persona sana se encuentra en una dieta de dos mil calorías por día, lo recomendable es que de ese total solo haya consumido menos de 20 gramos de grasas saturadas.

Asimismo, la especialista Cedrina Calder comenta en Eat this, not that que las personas con diabetes deberían alejarse de la carne roja. Esto se debe a que el alimento puede aumentar el riesgo de enfermedades de corazón por su cantidad de grasas.

Bebidas azucaradas

El sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health explica que este las bebidas con azúcar añadida o edulcorantes, como los refrescos, pueden aumentar el riesgo de diabetes.

De acuerdo con la página del British Heart Foundation (Fundación Británica del Corazón), el alto contenido de azúcar en este tipo de bebidas se ha relacionado con el aumento en el riesgo de padecer diabetes tipo II.

En conversación con la British Heart Foundation, la especialista Victoria Taylor explicó lo siguiente:

“Consumir demasiada azúcar es un problema porque puede significar que consumimos un exceso de calorías, lo que está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, un factor de riesgo tanto para las enfermedades cardiovasculares como para la diabetes tipo II”.

Los refrescos de dieta también tienen afectaciones negativas a la salud. (Foto: Shutterstock)

Alimentos con grasas saturadas

Los grasas saturadas, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NIH), son aquellas que se solidifican a temperatura ambiente. Altas concentraciones de este elemento en la sangre puede aumentar el colesterol en la sangre.

Healthline explica que las grasas saturadas son una fuente de riesgo para padecer diabetes, por lo que el exceso de ciertos alimentos no es recomendable.

Diabetes UK, una página especializada en temas relacionados con la enfermedad, agrega que las grasas saturadas pueden aumentar los niveles de colesterol malo en el cuerpo. Esto puede llevar a otros problemas como enfermedades cardíacas.

El sitio especializado de Web MD, comenta que algunos alimentos llenos de grasas saturadas son:

Leche entera

Mantequilla

Aceite de coco

Helado

Alimentos con carbohidratos refinados

Según el sitio de Medline Plus, los carbohidratos son un tipo de azúcar que se encuentran en varios alimentos. Las versiones refinadas son aquellas que han sido sometidas a un proceso en el que se les retiran sus nutrientes y fibras.

Healthline explica que este tipo de carbohidratos, al no tener sus nutrientes necesarios, el cuerpo las digiere como calorías vacías. Esto se suma a que tienden a digerirse velozmente, lo que aumenta el nivel de azúcar en la sangre.

Las fuentes principales de este tipo de carbohidratos son:

Harina blanca

Cereales

Pan dulce

Arroz blanco

Pasta

Otro ejemplo de estas comidas son las donas elaboradas con harina de trigo refinada, ya que este ingrediente se ha asociado con problemas de salud como inflamación, aumento de peso y resistencia a la insulina, este último es una causa de diabetes tipo II.

Bebidas alcohólicas

¿Adiós a las ‘chelas’? El consumo en exceso de algunas bebidas alcohólicas también puede aumentar el riesgo de padecer diabetes.

El sitio de Medline Plus explica que algunas bebidas como la cerveza y el mezcal son ricas en carbohidratos, lo que puede causar un aumento de azúcar en la sangre si se consumen de manera habitual. Asimismo, este tipo de líquidos pueden producir un aumento de peso.

El consumo de algunas bebidas alcohólicas en cantidades moderadas podría ser benéfico para la salud, (Shutterstock)

Web MD agrega que en ciertas ocasiones, las bebidas alcohólicas pueden entorpecer el funcionamiento de la insulina o, en el caso de las personas diabéticas, los medicamentos que se toman para controlar la condición.

Según los American Addiction Centers (Centros de adicción estadounidenses), las personas que padecen diabetes y consumen alcohol habitualmente, pueden presentar problemas para controlar sus niveles de glucosa en la sangre.

¿Qué se puede hacer para evitar diabetes tipo II?

Los CDC sugieren tratar de prevenir el riesgo de esta condición, ya que puede provocar otras afectaciones en el cuerpo como problemas cardiovasculares, enfermedades renales, entre otros.

Es recomendable llevar una rutina de ejercicio físico y una dieta balanceada para evitar el riesgo de aquella condición crónica. El sitio recomienda consumir otros alimentos como: