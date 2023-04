¿Qué pasa si comes donas todos los días?

La donas se han convertido en emblema de la gula de personajes de ficción como Homero Simpson, aunque también se han convertido en un un tipo de pan dulce mexicano, sin embargo, por su forma de elaboración puede ser considerado de los más dañinos para la salud.

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, las donas se elaboran con masa para bizcocho o apastelada, tiene una forma circular y, en la mayoría de los casos, tiene un orificio en el centro. En su proceso de elaboración se fríe en aceite, se espolvorea con azúcar y se le añade alguna capa de dulce como chocolate.

En las panaderías mexicanas abundan diferentes versiones de este alimento, aunque una de las más populares es la dona de chocolate.

Comer donas en exceso puede perjudicar la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Cuántas calorías tiene una dona?

Existe todo un multiverso de sabores de donas, ya que se pueden encontrar con vainilla, glaseadas o hasta con relleno de mermeladas. Según el sitio especializado de My fitness pal, estos son algunos aproximados de calorías que pueden tener ciertos tipos:

Dona de chocolate: 250 calorías, que se pueden quemar con 38 minutos de ciclismo y 25 de correr.

Dona sola con azúcar: 200 calorías, que se pueden quemar con 30 minutos de ciclismo y 20 de correr.

Dona con glaseado de fresa: 290 calorías, que se pueden quemar con 44 minutos de ciclismo y 29 de correr.

Dona con crema de cacahuate: 320 calorías, que se pueden quemar con 49 minutos de ciclismo y 32 de correr.

Dona glaseada: 188 calorías, que se pueden quemar con 28 minutos de ciclismo y 19 de correr.

Existen diferentes tipos de sabor de dona. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué tan sanas son las donas?

Consumir donas de manera habitual o en exceso puede provocar algunos efectos secundarios en la salud del cuerpo.

Aumento de peso

El sitio especializado en temas de salud Web MD, asegura que este tipo de pan dulce pueden contribuir al aumento de peso, esto se debe a su alto número de calorías que contienen: una sola dona glaseada contiene alrededor de 260 calorías.

Asimismo, de acuerdo con la Clínica de Cleveland los altos contenidos de azúcar en las donas pueden provocar que el hambre no se vaya y llegue un antojo de más carbohidratos. Una afectación que también ha sido asociada con otros tipos de pan dulce.

Aumento en el riesgo de padecer cáncer

Eat this, not that, un sitio especializado en temas de salud, coloca a las donas en el puesto número 43 de 100 de un listado de alimentos que pueden provocar cáncer. Esto se debe a que su proceso de elaboración incluye freír el alimento, lo que ha sido relacionado con este tipo de padecimientos.

De igual manera, se relaciona su alta cantidad de azúcar y carbohidratos refinados.

Exceso en azúcar

Las donas son un tipo de pan que contienen grandes cantidades de azúcar, un ingrediente que se utiliza para darle sabor a los alimentos. Healthline explica que el consumo en exceso de este elemento se ha relacionado con afectaciones como padecer hígado graso.

La azúcar es un ingrediente que se asocia con afectaciones negativas al cuerpo. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Resistencia a la insulina

El Instituto Nacional del Cáncer explica que la insulina es una hormona que controla la cantidad de azúcar en la sangre.

De acuerdo con el sitio de Healthline muchas de las donas se elaboran con harina de trigo refinada, un ingrediente que ha sido asociado a padecimientos como inflamación, aumento de peso y resistencia a la insulina.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), explican que tener una resistencia a aquella hormona puede provocar:

Aumento de azúcar en la sangre

Diabetes tipo II

Exceso en grasas

Aunque algunas donas se hornean, otras se fríen en aceite, lo cual hace que contengan altos niveles de grasas saturadas que son perjudiciales para el cuerpo si se consumen en exceso. Eat this, not that enlista algunas afectaciones de alimentos fritos de este tipo como: