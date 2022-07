¿Qué es mejor: azúcar o edulcorantes? Esto dicen especialistas

Los edulcorantes no calóricos son sustancias que son mucho más dulces que el azúcar y no contienen calorías. (Foto: Shutterstock).

¡Dulce tormento! Hay un dilema en las tazas y en los supermercados: ¿azúcar o edulcorantes? La duda se extiende a diversos productos cotidianos que abundan las opciones de refrescos, yogurt, galletas y demás que prometen un sabor dulce sin azúcar gracias este tipo de sustitutos, pero ¿realmente son mejores para la salud?

El azúcar es uno de esos ingredientes que comenzaron a consumirse hasta después de la Conquista en el actual territorio mexicano, con la introducción de la caña, su furor fue tal que en la época novohispana se crearon incontables creaciones dulces.

Este ingrediente se metió hasta en la cocina: en curados de pulque, en mezcla con el chocolate, en bebidas como el tejate o el pozol y mucho más.

Sin embargo, con el tiempo también se ha desaconsejado el abuso de su consumo y está contraindicado en ciertas dosis para personas con enfermedades como diabetes u obesidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta diaria de azúcares, el doctor Francesco Branca, del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, explica: “el azúcar no es necesario desde el punto de vista nutricional”.

Por ello, como alternativas los edulcorantes han encontrado un lugar en diversos productos.

¿Qué son los edulcorantes?

En principio, hay dos tipos de endulzantes: los calóricos y los no calóricos.

Como su nombre lo dice, los calóricos aportan calorías al organismo, se encuentran solos o añadidos en los alimentos, hay naturales y artificiales; un ejemplo de estos son la miel, el jarabe de arce, azúcar de palma o de coco y jarabe de sorgo, jarabe de maíz de alta fructosa, caramelo o azúcar invertido.

Por otra parte, se conoce como edulcorantes no calóricos a sustancias químicas que dan sabor dulce a las bebidas y alimentos, son utilizados en la industria como aditivos.

En una publicación de la Revista UNAM los investigadores María Guadalupe López Velázquez, Nicolás Camacho Calderón, Liliana Olalde Mendoza, César Antonio Campos Ramírez y Ma. Elena Villagrán Herrera describen que hay varios tipos de edulcorantes no calóricos y estos son los más consumidos en México:

Acesulfame-K: en marcas como Canderel, Sunnett o Sweet One; es 200 veces más dulce que el azúcar. Es el más consumido en México.

que el azúcar. Es el más consumido en México. Sucralosa: en marcas como Splenda; es 600 veces más dulce que el azúcar .

. Aspartame: en marcas como Canderel, Nutrasweet, Equal, Sugar Twins; es 200 veces más dulce que el azúcar.

que el azúcar. Estevia: en marcas como Splenda, Stevia, Svetia, Truvia y Pure Via; es 300 veces más dulce que el azúcar.

¿Son recomendables los edulcorantes?

Aunque los edulcorantes son una alternativa en dietas de personas con padecimientos que contraindican el uso de azúcar o quienes buscan disminuir el consumo de calorías, esto tiene sus advertencias.

Aumento de peso

En el artículo de la UNAM, publicado en julio de 2022, mencionan que una teoría relaciona a los edulcorantes con el aumento de peso debido a que puede disminuir las señales cerebrales de saciedad, es decir, “provocan que vuelvas a sentir hambre en poco tiempo y, en consecuencia, consumas más alimentos o bebidas durante el día”.

Por ello, recomiendan que si se van a consumir se hagan en compañía de alimentos nutritivos y saludables, ya que en esta forma la sensación de hambre antes de tiempo no se presenta.

Los productos con edulcorantes no siempre son sanos

En un artículo de The Conversation se explica que el cambio de azúcar por edulcorantes no implica que se trate de un alimento saludable:

“Las galletas seguirán siendo no recomendables por su alta densidad calórica y contenido de grasa. Los yogures tampoco, precisamente por la presencia de esos edulcorantes”, detallan como ejemplo los especialistas en nutrición Ana Belén Ropero Lara, Fernando Borrás Rocher, y Marta Beltrá García-Calvo.

Por ello, en su publicación no recomiendan su consumo y añaden que instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud e incluso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tampoco lo hacen.

Un posible factor de riesgo de diabetes

En 2020, un estudio realizado en el Hospital General de México por el doctor Galileo Escobedo, tutor en el Posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM, explicaba que se había encontrado relación entre el consumo de edulcorantes a largo plazo con una aceleración en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.

“El consumo de edulcorantes a largo plazo no es inocuo, ya que al forzar la capacidad del páncreas para producir insulina, podría aumentar la incidencia de diabetes en la población”, describe un resumen del estudio publicado en Gaceta UNAM.

Cuidado con el consumo regular

Hay estudios que han encontrado efectos adversos en el consumo de edulcorantes de forma regular, los especialistas de la UNAM recomiendan un máximo de tres sobrecitos al día para endulzar bebidas o 250 mililitros de bebidas comerciales; además esto es únicamente de manera ocasional, solo dos o tres veces por semana.

¿Entonces es mejor el azúcar o los edulcorantes?

Los edulcorantes pueden ser una alternativa al azúcar en ciertas situaciones, ya que no calorías o las contienen en bajas cantidades, en particular para quienes tienen diabetes o buscan controlar su peso, no obstante, hay que consultar en cada caso a un especialista en nutrición.

En el artículo de la UNAM (’Edulcorantes no calóricos: ¿son recomendables?’), los especialistas señalan que estos son una alternativa para ayudar a evitar el consumo de azúcar, pero la idea es que eventualmente también se disminuya el consumo y se evite por completo, pues se han investigado los efectos adversos si se ingieren por tiempo prolongado o en cantidad excesiva.

Cabe recordar que su consumo no es para todos, en algunos países no se recomiendan estas sustancias en recién nacidos, niños y las mujeres embarazadas, incluso en México hay un etiquetado que advierte su presencia con la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños”.

En la publicación de The Conversation concluyen: “La mejor opción para cuidar nuestra salud es acostumbrar nuestro paladar a alimentos con menor dulzor de manera progresiva”.

El estudio del doctor Galileo Escobedo coincide y recomienda mejor tomar agua pura en lugar de bebidas con edulcorantes; así como el consumo de azúcares en forma de frutas, verduras y cereales.