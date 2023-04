¿Adiós, pancito? Efectos secundarios de comer pan dulce

“Desde que amanece, un pan dulce se apetece”, explica un refrán sobre el antojito que acompaña las noches y los días lluviosos; sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si forman parte de los alimentos que dañan a los riñones o a la salud general del cuerpo?

El pancito dulce se suele acompañar con una tacita de café o de chocolate caliente. De acuerdo con Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, este alimento es el resultado de masa pan que se combina con azúcar que resulta en todo un multiverso de sabores.

A pesar del delicioso sabor de una concha de vainilla o un cuernito de chocolate, comer pan dulce en exceso puede perjudicar tu salud.

Las conchas de vainilla son un tipo de pan dulce popular. (Foto: Shutterstock)

¿Cuántas calorías tiene el pan dulce?

En México, la variedad de pan dulce es bastante grande por los diversos tipos y elaboraciones que existen. De acuerdo con My fitness pal, estas son las calorías de algunos de estos alimentos:

Concha: 180 calorías por pieza que se pueden quemar con 27 minutos de ciclismo y 18 de correr.

Cuernito: 99 calorías por pieza que se pueden quemar con 15 minutos de ciclismo y 10 de correr.

Garibaldi: 154 calorías por pieza que se pueden quemar con 23 minutos de ciclismo y 25 de correr.

Oreja: 223 calorías por pieza que se pueden quemar con 34 minutos de ciclismo y 22 de correr.

Polvorón: 291 calorías por pieza que se pueden quemar con 44 minutos y 29 de ciclismo.

Beso: 422 calorías por pieza que se pueden quemar con una hora de ciclismo y 43 minutos de correr.

¿Qué tanto daño hace comer pan dulce?

Aumento de azúcar en la sangre

El sitio especializado de Eat this, not that explica que consumir toda una cesta de pan puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre que podrían llevar al riesgo de padecer diabetes tipo II.

Uno de los componentes principales en el pan dulce es la azúcar, un ingrediente que si se consume en exceso puede provocar:

Aumento de presión arterial

Riesgo de padecer problemas cardíacos

La azúcar puede perjudicar a la salud si se consume en exceso. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

El pan dulce se prepara con mayores cantidades de azúcar que otros tipos, de acuerdo con la especialista Kara Landau en conversación con Eat this, not that, el consumo en exceso de este ingrediente puede provocar inflamación:

“El consumo excesivo de azúcar puede causar estragos en su microbioma al alimentar las bacterias negativas y aumentar la inflamación en su cuerpo”.

Asimismo, el especialista Phoenyx Austin dijo a Eat this, not that que el consumo de azúcar también puede tener afectaciones importantes en la piel:

“Cuando se trata de azúcar, el problema surge porque comer demasiado puede destruir las proteínas de colágeno y acelerar el proceso de envejecimiento de la piel, lo que provoca efectos secundarios negativos como arrugas prematuras y flacidez de la piel”.

Aumento de peso

El sitio de Eat this, not that también revela que algunos tipos de pan, especialmente el blanco, contienen un alto índice glucémico que se ha asociado con el aumento en el hambre que lleva a comer en exceso.

Tomando eso en cuenta, los contenidos nutricionales del pan dulce pueden propiciar que haya un aumento de peso si se consume en exceso.

Alto contenido en grasa

Según el sitio especializado de Consumer Eroski, a diferencia del pan blanco, el dulce contiene una enorme cantidad de grasas saturadas por los ingredientes que se usan en su elaboración como el huevo, la leche y la mantequilla.

El sitio de salud MedlinePlus revela que el consumo de grasas saturadas pueden provocar:

Problemas cardiovasculares

Aumento de peso

Uno de los ingredientes principales del pan dulce es la azúcar. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Beneficios del pan dulce

Es recomendable consumir pan dulce de manera ocasional para evitar efectos negativos que se pueden presentar en la salud.

De acuerdo con Consumer Eroski, el pan dulce tiene un alto contenido en fibra que puede resultar beneficioso para personas que sufren de problemas intestinales, aunque no se debe de emplear como una solución por su alto contenido en azúcar.

Es por ello que se recomienda a buscar otro tipo de panes que contengan altos niveles de fibra y baja cantidad de azúcar.

En México se acostumbra a comer pan dulce con café o chocolate. (Foto: Cuartoscuro / Hilda Ríos)

Aquel sitio también recomienda que las personas que cuentan con problemas cardíacos se abstengan de consumir el pan dulce para evitar propiciar sus afectaciones.

Algunas de las personas que deberían evitar consumir pan son las siguientes: