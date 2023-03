Esa torta va sin mayonesa: Los 8 peores alimentos para los riñones

Algunas bebidas pueden dañar tus riñones a la larga, como el alcohol en exceso o el refresco de cola, aunque a la lista de alimentos a evitar para cuidar estos órganos también se suman otros productos cotidianos en las mesas mexicanas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), los riñones son dos órganos que, aparte de producir orina, son los encargados de limpiar los desechos del cuerpo. También cumplen la función de estimular la presión arterial y la médula ósea para que produzca los glóbulos rojos.

¿Qué alimentos son malos para los riñones?

Un elemento que resulta dañino, en grandes cantidades, para los riñones es el sodio, un mineral que está presente en varios alimentos, principalmente en la sal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), recomienda que por día solo se consuma menos de 2300 mg.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que en adultos esto representa menos de 5 gramos de sal por día, equivalente a una cucharada.

Según la National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón), una cantidad excesiva de sodio puede provocar que los riñones no cumplan su función correctamente. Aparte de aumento de la presión arterial, dificultad para respirar hasta problemas cardiovasculares.

De igual manera, el consumo excesivo de grasas saturadas presenta un riesgo para la forma en la que operan los riñones. Por ello, los siguientes alimentos deben moderarse para mantener la salud de estos órganos.

Uno de los factores en la salud de los riñones depende de lo que se consuma. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Alimentos procesados

De acuerdo con la Fundación Nacional del Riñón, los alimentos procesados pueden lastimar la salud de los órganos.

Ingredientes como el jamón y la salchicha contienen grandes cantidades de sodio y nitratos que han sido asociados con problemas de salud como cáncer.

Eat this, not that también comenta que los alimentos procesados pueden provocar un aumento en la presión arterial y someter a los riñones a grandes cantidades de estrés en su labor.

Sopas

Aunque se cree que algunas sopas ayudan con los resfriados, el alimento cae en la categoría de peores alimentos para los riñones.

Según Eat this, not that la mayoría de sopas, incluso las hechas en casa, tienen ingredientes que suman alrededor de 800 mg de sodio por taza. Aunque existen versiones con reducción en el elemento, siguen siendo dañinas para los órganos.

Especialmente las sopas instantáneas pueden presentar un riesgo para la salud por su alto contenido en sodio, es por ello que la Revista del Consumidor, de octubre 2021, recomienda no consumirlas de manera regular.

Se sugiere cocinar las sopas con ingredientes bajos en sodio para evitar su impacto negativo.

Para evitar riesgos al consumir sopas instantáneas es necesario que se lea su instructivo. (Foto: Shutterstock)

Carne roja

Bájale a la ‘carnita’ asada: el consumir mucha proteína animal puede provocar un aumento en el ácido de la sangre que afecta directamente a los riñones, según la Fundación Nacional del Riñón.

El aumento del ácido en la sangre puede provocar acidosis, una afectación en la que los riñones no pueden limpiar la sangre tan rápidamente. Esto puede provocar desde dolores de cabeza hasta vómitos.

El sitio de la World Cancer Research Fund International asegura que no se deben de exceder tres porciones de carne roja de 300 a 500 gramos por semana.

El exceso de carne roja puede propiciar complicaciones en la salud de los riñones. (Foto: Shutterstock).

Mantequilla

Según la Fundación Nacional del Riñón, contenidos de la mantequilla no resultan beneficiosos para el proceso de limpieza que realizan los riñones.

Es un ingrediente hecho a partir de productos animal que contiene colesterol, grasas saturadas y una gran cantidad de calorías que pueden propiciar enfermedades cardíacas.

Una solución saludable sería utilizar la margarina, un sustituto de la mantequilla hecho de aceites, sin embargo su composición contiene grasas saturadas que suelen tener un efecto negativo en el cuerpo cuando se consumen a larga escala.

Papas fritas

Un favorito de muchos, las ‘papitas’ fritas, pueden poner en riesgo el funcionamiento de los riñones si se consumen excesivamente.

Eat this, not that asegura que su composición presenta un riesgo para los riñones y el sistema cardíaco. Esto se debe a que los alimentos fritos se han asociado con numerosos complicaciones al corazón.

Las papas fritas tienden a tener una alta cantidad de sal. (Foto: Shutterstock)

Aparte de que la papa es un vegetal que contiene altos niveles de potasio, un componente que puede ser peligroso para las personas que han presentado fallas renales o problemas en un riñón.

Alimentos congelados

¿Tienes un antojo de pizza congelada? De acuerdo con Eat this, not that aquel tipo de alimentos contienen una enorme cantidad de sodio que rebasa el límite por día.

Aparte de la pizza, otros alimentos congelados podrían contribuir a problemas relacionados con la diabetes tipo dos.

La Fundación Nacional del Riñón aconseja que se revisen con detenimiento los valores nutricionales para tratar de conseguir los que no contienen azúcares añadidas o son bajos en sodio.

Los problemas que ocasionan los alimentos congelados se atribuyen a que son procesados de una manera que pueden contener azúcares, grasas y sodio escondidos.

Salsa de soya

Al visitar un restaurante de comida japonesa se acostumbra acompañar el sushi de salsa soya. Una deliciosa combinación que le hace daño a los riñones.

Eat this, not that explica que las salsa de soya, al igual que las tamari, resultan ser uno de los productos con más sodio en el mercado. Algunos productos presentan 950 mg por cucharada que resulta en casi el 50% de los recomendado a consumir.

El sitio recomienda tratar de sustituir la salsa con alguna baja en sodio.

La mayonesa

Si eres de las personas que acompaña su sándwich con mayonesa, te tenemos malas noticias: la Fundación Nacional del Riñón recomienda no consumir el aderezo por su alto contenido en grasas saturadas.

Aparte algunos tipos de mayonesa contienen altos niveles de azúcares y aditivos que resultan perjudiciales para la salud. Para reducir su consumo, se recomienda sustituir en ciertas preparaciones por yogurt griego sin grasa.