¿Insuficiencia o cálculos renales? Alimentos que podrían mejorar la salud de tus riñones

Los problemas renales como la insuficiencia o la aparición de cálculos son una enfermedad común para la mayoría de la población, cuya aparición puede tener que ver con las bebidas que consumimos, así como los alimentos que forman parte de nuestra dieta diaria, ya que algunos no estarían indicados ante una enfermedad.

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, unos riñones sanos equilibran las sales, minerales, calcio, fósforo, sodio y potasio que circulan en la sangre, pero el exceso puede causar daños a la salud.

Tomar mucha agua puede causar hinchazón y aumentar la presión; muchas proteínas pueden acumular toxinas, mientras que el fósforo podría debilitar los huesos y el exceso de potasio podría generar problemas cardiacos, por lo que es importante mantener un equilibrio consumiendo lo que podría beneficiar a dichos órganos.

¿Qué se recomienda comer para enfermedades en el riñón?

Las mayores recomendaciones son reducir la sal y el sodio, así como siempre será mejor cocinar los alimentos desde cero en lugar de comprarlos para tener control sobre ello. Es importante reducir la cantidad de alimentos procesados o embutidos.

Dependerá del caso de cada paciente y su diagnóstico, aunque uno de los cálculos comunes en los adultos es el de oxalato de calcio. La Fundación Nacional del Riñón asegura que el oxalato se encuentra en alguna frutas, verduras, nueces y semillas, granos y legumbres como las espinacas, acelgas o calabazas.

Una de las frutas que más beneficia a los riñones es la manzana debido a sus propiedades diuréticas que estimulan sus funciones.

Alimentos bajos en potasio

Frutas: Manzanas y duraznos

Verduras: Zanahorias y chícharos

Pan blanco

Pasta

Arroz blanco o cocido

Leche de arroz

Cereales de trigo, sémola

Jugo de manzana, uva o arándanos.

Alimentos bajos en fósforo