Ácido fosfórico, la sustancia de los refrescos de cola que daña riñones y destapa caños

El refresco de cola es una de las bebidas más populares alrededor del mundo, aunque es refrescante esas sensación burbujeante y dulce también es usado como un remedio casero para destapar lavabos y demás drenajes, ¿pero qué contiene ese misterioso líquido oscuro?, ¿qué hace al cuerpo una bebida que tiene tal efecto en tuberías?

Tomar refresco todos los días no es la mejor idea para mantenerse sano, además de aumentar el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes, también afecta a los riñones.

Según Eat this, not that, los refrescos son de las bebidas más dañinas para los riñones, por su alto contenido de azúcares y en especial por el ácido fosfórico que incorporan.

¿Qué es el ácido fosfórico?

El ácido fosfórico es uno de los ingredientes de los refrescos, especialmente de los de cola, pues los de color oscuro tienen una mayor cantidad de esta sustancia que los claros.

Según Mayo Clinic, el ácido fosfórico es uno de los añadidos de fósforo que se suman a ciertos alimentos procesados. El fósforo es un mineral que se encuentra naturalmente en muchos alimentos, se añade en varias versiones en la industria de los alimentos para:

Espesar

Mejorar sabor

Evitar la decoloración

Conservar

Según el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua del gobierno de Australia (DCCEEW, por sus siglas en inglés), el ácido fosfórico se utiliza en alimentos como un antioxidante y en bebidas como un aditivo de sabor.

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

¿Por qué hace daño el refresco de cola a los riñones?

El excedente de fósforo suele eliminarse de la sangre gracias a los riñones, pero una dieta alta en fósforo tiene afectaciones a largo plazo.

“Si tus riñones no funcionan bien, puedes presentar un nivel alto de fósforo en la sangre, lo cual te pone en mayor riesgo de sufrir enfermedad cardiaca, debilidad ósea, dolor articular e incluso la muerte”, dice Mayo Clinic.

Según el National Institutes of Health (NIH), las investigaciones indican que las bebidas con este ingrediente se asocian enfermedades renales, en especial para quienes beben dos o más refrescos de cola por día. En especial al refresco se le relaciona con la producción de cálculos renales.

En un artículo de Gaceta UNAM, Laura Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el principal contenido de los refrescos de cola es azúcar, pero en otras condiciones el cuerpo humano sería incapaz de digerir tal cantidad sin vomitar, por lo tanto, se le agregó ácido fosfórico la cual neutraliza el sabor dulce y hace posible beberlo.

En dicha publicación se detalla que esta sustancia provoca:

Desmineralización ósea: no permite la adecuada absorción del calcio al organismo.

Debilita los huesos

Provoca disminución de su densidad

Promueve las fisuras y fracturas

Fomenta el desgaste del esmalte de los dientes

Favorece las caries

Combinado con azúcar, el ácido fosfórico tiene más consecuencias:

Dificultad para absorber el hierro

Mayor disposición para contraer infecciones

Ingerir directamente el ácido fosfórico puede resultar fatal para cualquier organismo, es por ello que los refrescos no contienen una cantidad enorme.

¿Por qué el refresco de cola destapa tuberías?

En Gaceta UNAM se explica que el refresco de cola es un antioxidante muy potente, “por ello se usa en plantas industriales y en casas para limpiar los baños y destapar tuberías”.

El DCCEEW agrega que el ácido fosfórico tiende a utilizarse en la fabricación de fertilizantes, sales, jabones y detergentes por sus capacidades.

Utilizar refrescos de cola para destapar caños o lavabos tampoco es recomendable porque el azúcar que contienen puede generar daños imprevistos en el sistema de tuberías.